Порошенко утвердил годовую программу Украина-НАТО

Годовая национальная программа должна обеспечить выполнение приоритетных задач сотрудничества Украины с Организацией Североатлантического договора, сообщили в пресс-службе главы государства.

Президент Петр Порошенко в среду, 28 марта, подписал указ об утверждении годовой национальной программы под эгидой комиссии Украина - НАТО на 2018 год. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Годовая национальная программа (ГНП-2018) должна обеспечить выполнение приоритетных задач сотрудничества Украины с Организацией Североатлантического договора, а также соответствующих решений, принятых во время заседания Комиссии Украина - НАТО на уровне глав государств и правительств 9 июля 2016 года в Варшаве (Республика Польша), других важных договоренностей со стороной НАТО", - говорится в сообщении.

Программа определяет приоритетные задачи на 2018 год и среднесрочные цели, которые планируется достичь к 2020 году. Также документ определяет соответствующие практические мероприятия по достижению этих целей.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров утвердил программу сотрудничества с НАТО на 2018 год.

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