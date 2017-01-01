Во Львовской области ребенка насмерть завалило землей

Мальчик погиб в результате обвала грунта самодельного укрытия. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

В селе во Львовской области десятилетний мальчик погиб в результате обвала грунта самодельного укрытия, которое дети устроили недалеко от частного домохозяйства. Об этом в среду, 28 марта, сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции области.

Как установили правоохранители, возле одного из частных домохозяйств дети копали в земле крыивку для игры, внезапно пласт почвы упал и засыпал одного из мальчиков.

"Поняв, что сами они вытянуть товарища не смогут, дети позвали на помощь взрослых. Однако когда 10-летнего мальчика нашли, он уже не подавал признаков жизни", - говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

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