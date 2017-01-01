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Киев требует от РФ освободить украинца Балуха

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Осужденный в аннексированном Крыму украинский активист объявил бессрочную голодовку. В МИД Украины дело против него назвали сфабрикованным.
Владимир Балух
Владимир Балух
facebook.com/petroporoshenko

Министерство иностранных дел Украины требует от России освободить заключенного в Крыму украинского активиста Владимира Балуха, объявившего голодовку. Об этом 28 марта сообщила в Twitter спикер ведомства Марьяна Беца.

"Требуем от РФ немедленно освободить политзаключенного из АРК В.Балуха, который объявил голодовку с 19.03. Дело сфабриковано", - написала она.

Напомним, украинский фермер Балух был задержан 8 декабря 2016 года в своем доме в селе Серебрянка Раздольненского района в аннексированном Крыму. Российские власти предъявили ему обвинение в хранении боеприпасов.

В январе 2018 года суд приговорил его к трем годам и семи месяцам лишения свободы в колонии-поселении и к штрафу в размере десять тысяч российских рублей.

В марте Верховный суд аннексированного Крыма изменил приговор Балуху на два месяца уменьшив срок лишения свободы.

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Теги: Россия, Крым, МИД Украины, Владимир Балух
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Источник: korrespondent.net

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