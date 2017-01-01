Киев требует от РФ освободить украинца Балуха
Министерство иностранных дел Украины требует от России освободить заключенного в Крыму украинского активиста Владимира Балуха, объявившего голодовку. Об этом 28 марта сообщила в Twitter спикер ведомства Марьяна Беца.
"Требуем от РФ немедленно освободить политзаключенного из АРК В.Балуха, который объявил голодовку с 19.03. Дело сфабриковано", - написала она.
Вимагаємо від РФ негайно звільнити політв'язня з АРК В.Балуха, який оголосив голодування з 19.03.Справа сфабрикована https://t.co/NOWS2xOIEM— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 28 березня 2018 р.
Напомним, украинский фермер Балух был задержан 8 декабря 2016 года в своем доме в селе Серебрянка Раздольненского района в аннексированном Крыму. Российские власти предъявили ему обвинение в хранении боеприпасов.
В январе 2018 года суд приговорил его к трем годам и семи месяцам лишения свободы в колонии-поселении и к штрафу в размере десять тысяч российских рублей.
В марте Верховный суд аннексированного Крыма изменил приговор Балуху на два месяца уменьшив срок лишения свободы.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet