Киев требует от РФ освободить украинца Балуха

Осужденный в аннексированном Крыму украинский активист объявил бессрочную голодовку. В МИД Украины дело против него назвали сфабрикованным.

Министерство иностранных дел Украины требует от России освободить заключенного в Крыму украинского активиста Владимира Балуха, объявившего голодовку. Об этом 28 марта сообщила в Twitter спикер ведомства Марьяна Беца.

"Требуем от РФ немедленно освободить политзаключенного из АРК В.Балуха, который объявил голодовку с 19.03. Дело сфабриковано", - написала она.

Вимагаємо від РФ негайно звільнити політв'язня з АРК В.Балуха, який оголосив голодування з 19.03.Справа сфабрикована https://t.co/NOWS2xOIEM — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 28 березня 2018 р.

Напомним, украинский фермер Балух был задержан 8 декабря 2016 года в своем доме в селе Серебрянка Раздольненского района в аннексированном Крыму. Российские власти предъявили ему обвинение в хранении боеприпасов.

В январе 2018 года суд приговорил его к трем годам и семи месяцам лишения свободы в колонии-поселении и к штрафу в размере десять тысяч российских рублей.

В марте Верховный суд аннексированного Крыма изменил приговор Балуху на два месяца уменьшив срок лишения свободы.

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