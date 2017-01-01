Украина готова направить военных в Мали

Постпред Украины при ООН заверил, что Киев является надежным партнером организации в миротворческих операциях и готов предоставить военных для миссии в Мали.

Украина готова присоединиться к Многопрофильной интегрированной стабилизационной миссии ООН в Мали. Об этом заявил постоянный представитель Киева при ООН Владимир Ельченко, передает Укринформ

"Как ранее объявил президент Украины, мы готовы расширить географию нашей вовлеченности в операции ООН по поддержанию мира. В частности, мы готовы участвовать в миссии ООН в Мали", - отметил украинский дипломат о время открытых дебатов в Совбезе ООН по вопросам миротворческих операций. "Как ранее объявил президент Украины, мы готовы расширить географию нашей вовлеченности в операции ООН по поддержанию мира. В частности, мы готовы участвовать в миссии ООН в Мали", - отметил украинский дипломат о время открытых дебатов в Совбезе ООН по вопросам миротворческих операций.

Ельченко подчеркнул, что "Украина является сильным и надежным партнером ООН в миротворческих операциях и будет оставаться стойким приверженцем операций по поддержанию мира.

Отметим, украинцы принимают участие в пяти миротворческих миссиях: в Демократической Республике Конго, Южном Судане, на Кипре, в Судане и Косово. Всего 300 украинских военных принимают участие в операциях международной организации.

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