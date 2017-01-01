Итоги 28 марта: Аресты за Кемерово и усиление бойкота РФ

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки .

За пожар в ТЦ Кемерово арестовали 5 человек, и еще одного (украинца) - заочно

Главные новости и события 28 марта:

Еврокомиссар обвинил Украину в нарушении обещаний

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Еврокомиссар Иоханнес Хан заявил, что украинская власть не выполнила взятого на себя обязательства отменить требование к гражданским активистам подавать декларации.

Он напомнил, что целью системы декларирования имущества является предотвращение коррупции среди государственных должностных лиц, а члены гражданского общества к ним не относятся.



Черногория присоединилась к дипломатическому бойкоту РФ



Правительство Черногории приняло решение о высылке одного российского дипломата, а также отзыве своего согласия на деятельность в стране почетного консула РФ в связи с инцидентом в британском Солсбери.



Таким образом по состоянию на вечер среды, 28 марта, о выдворении российских дипломатов объявили 28 стран мира, а также НАТО. В общей сложности будет выслано 152 представителя РФ за рубежом.

В России арестовали ответственных за ТЦ Зимняя вишня

По делу о пожаре в Кемерово, который унес 64 жизни, задержаны пятеро подозреваемых: охранник Сергей Антюшин, управляющая Надежда Судденок, технический директор Георгий Соболев, Александр Никитин и Игорь Полозиненко - сотрудник и руководитель компании Системный интегратор, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ.

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Суд их всех арестовал. Судденок на заседании заявила, что торговый центр на самом деле подожгли. Охранник, который сидел за пультом, свою вину тоже не признает. При этом он признал, что “растерялся“ и не включил систему звукового оповещения.

Также заочно арестован украинский пранкер Евгений Вольнов, на которого завели дело о статье о возбуждении ненависти или вражды из-за звонков в Кемерово и сообщений и 300 погибших.



Скотланд-Ярд определил место отравления Скрипаля



Британские специалисты пришли к выводу, что бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в собственном доме в Солсбери.

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Наибольшую концентрацию отравляющего вещества обнаружили на входной двери их квартиры. Оно также было обнаружено еще в нескольких местах города, однако в меньшем количестве.





Президент утвердил годовую программу Украина-НАТО



Президент Петр Порошенко подписал указ об утверждении годовой национальной программы под эгидой комиссии Украина − НАТО на 2018 год.



Программа определяет приоритетные задачи на текущий год и среднесрочные цели, которые планируется достичь к 2020 году.



В Кемерово нашли тела всех погибших при пожаре



В российском Кемерово спасатели обнаружили останки всех 64 погибших при пожаре в торговом центре Зимняя вишня. Среди погибших – 41 ребенок.



В Следственном комитете РФ заявили, что выдвигаются две основные версии трагедии в Кемерово − это неисправность системы противопожарной безопасности и самоподжог с помощью открытого огня.



В НАПК избрали нового главу



На внеочередном заседании Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции был избран новый глава агентства. Им на ближайшие два года стаент один из членов НАПК Александр Мангул.



Президент подписал закон об эвакуации неправильно припаркованных авто



Президент Петр Порошенко подписал закон, который дает полиции право эвакуировать припаркованные автомобили, препятствующие движению транспорта.



Обстоятельства, послужившие основанием для временного задержания транспортного средства, должны быть обязательно зафиксированы в режиме фотосъемки или видеозаписи и в соответствующем протоколе об административном правонарушении.



Российские дипломаты покинули Украину

Из Украины выехали 13 сотрудников дипломатического корпуса, которых Украина выдворила из солидарности с Великобританией, обвинившей РФ в отравления экс-шпиона и перебежчика из ГРУ Сергея Скрипаля. Их “провожали“ активисты с плакатами “Водки нет. Идите домой“.