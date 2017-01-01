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На Бориспольской трассе перевернулся микроавтобус

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Причиной аварии, видимо стал снег и скользкая дорога.
К счастью, никто из людей не пострадал
К счастью, никто из людей не пострадал
strana.ua

В Киевской области на Бориспольской трассе в районе поворота у аэропорта Борисполь произошла авария с микроавтобусом. 

Очевидцем происшествия стал корреспондент Страны.

Белый микроавтобус ехал по направлению в Киев, но на сколзкой дороге он слетел в кювет и перевернулся.

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“Наш корреспондент остановил такси и бросился на помощь пострадавшим. Так же поступило еще пять водителей из других авто. Все вместе они вытащили водителя и пассажирку. К счастью, те не пострадали. Пассажирка даже рассмеялась после такого “приключения“, - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что сегодня, 29 марта, в Киеве и области идет мокрый снег, и ситуация на дорогах резко осложнилась.

Многие проезжающие кинулись на помощь
Многие проезжающие кинулись на помощь
strana.ua

Напомним, 28 марта РФ горел автобус с журналистами, ехавшими проверять ТЦ

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Теги: ДТП, микроавтобус, снег, авария, Бориспольская трасса
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