На Бориспольской трассе перевернулся микроавтобус

Причиной аварии, видимо стал снег и скользкая дорога.

К счастью, никто из людей не пострадал strana.ua

В Киевской области на Бориспольской трассе в районе поворота у аэропорта Борисполь произошла авария с микроавтобусом.

Очевидцем происшествия стал корреспондент Страны.

Белый микроавтобус ехал по направлению в Киев, но на сколзкой дороге он слетел в кювет и перевернулся.

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“Наш корреспондент остановил такси и бросился на помощь пострадавшим. Так же поступило еще пять водителей из других авто. Все вместе они вытащили водителя и пассажирку. К счастью, те не пострадали. Пассажирка даже рассмеялась после такого “приключения“, - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что сегодня, 29 марта, в Киеве и области идет мокрый снег, и ситуация на дорогах резко осложнилась.

Многие проезжающие кинулись на помощь strana.ua

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