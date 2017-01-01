В Одесской области от свиного гриппа умер годовалый ребенок

В трех областях Украины наблюдается превышение недельного эпидемического порога.

В целом в Украине уменьшилось количество пациентов со случаями тяжелой острой респираторной инфекции. Однако в Одесской области от гриппа типа A (H1N1), так называемого свиного гриппа умер годовалый ребенок.

Об этом сообщается в информационном бюллетене Грипп и ОРВИ в Украине по итогам 12-й недели (19-25 марта 2018 года).

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“По данным дозорного эпиднадзора на 38,8% уменьшилось количество пациентов, клиническое состояние которых подлежит определению случая тяжелой острой респираторной инфекции. Большинство подобных случаев на отчетной неделе - взрослые, инфицированные вирусами гриппа типа В“, - говорится в документе.

Всего за эту неделю гриппом и ОРВИ заболели 200 305 человек. Из них 64,1% - дети в возрасте до 17 лет.

“В целом по Украине эпидемический порог не превышен, однако в отдельных областях, таких как Житомирская, Черновицкая и Закарпатская, наблюдается превышение недельного эпидемического порога на 4,7%, 8,0% и 1,1% соответственно, что свидетельствует о региональном географическом распространении и средней интенсивности активности гриппа и ОРВИ“, - уточняется в бюллетене.

Напомним, 16 января беременная женщина стала первой жертвой гриппа в Кировограде.