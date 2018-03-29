В Харькове подорожал проезд в метро до 5 гривен

У пассажиров метрополитена сегодня возникли проблемы с проездом в связи техническим сбоем программного обеспечения, связанным с оплатой.

Городские власти Харькова приняли решение повысить плату за проезд в метро до 5 гривен с человека. При этом в трамваях и троллейбусах оплата проезда также повышается - до 4 гривен. Новые тарифы начали действовать с 29 апреля.

Об этом говорится в решении исполкома Харьковского горсовета, принятом на заседании 28 марта, передают Українські Новини.

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“Тариф на услуги по перевозке пассажиров и багажа наземным электрическим транспортом (троллейбус, трамвай) установлен на уровне 4,00 гривен за разовую перевозку одного пассажира или одного места багажа. Тариф на услугу по перевозке пассажиров метрополитеном установлен в размере 5,00 гривен за одну пассажироперевозку“, - говорится в решении исполкома.

Заместитель мэра Харькова Михаил Фатеев заявил, что основанием для такого шага стало подорожание энергоносителей и рост минимальной зарплаты. По его словам, цены на материалы для проведения ремонтов и технического обслуживания подвижного состава также выросли на 10-88%.

По словам мэра, до вступления решения в силу в метрополитене еще можно по старому тарифу пополнить бесконтактную электронную карту и пользоваться ею до полного использования суммы.

Однако, как сообщает ТСН, сегодня, 29 марта, в метро Харькова произошел технический сбой программного обеспечения, связанный с оплатой проезда.

Вместо положенных четырех гривен, как это было бы по-старому, автоматы считывают с карточек по пять, то есть по новому тарифу, сообщил на странице в Facebook директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

Он отметил, что тем владельцам карточек, у кого это произошло, следует обратиться к дежурных по станциям, оставить им номер своей карточки и через некоторое время несправедливо снятая гривна будет им возвращена. Деньги возвратят, когда наладят программное обеспечение. Специалисты обещают, что это произойдет к обеду.

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“Пассажир может получить компенсацию: при следующем пополнении карты стоимость поездки будет на 1 грн меньшей до полной компенсации; компенсация 1 грн возможна при обращении в пункт обслуживания карт на ст. Исторический музей, каждая лишняя снятая гривна будет зачислена сразу на карту до следующего пополнения; алгоритм компенсации по студенческим льготным картам аналогичный“, - добавил он.

Стоит отметить, что в настоящее время на 3 линиях метрополитена Харькова эксплуатируются 326 вагонов со средним износом около 92%, износ эскалаторов - на уровне 74%, технологического транспорта (дрезины) - около 100%, вентиляционного оборудования - 85%.

В Харькове насчитывается 196 троллейбусов и 244 трамвайных вагона, из которых свой амортизационный срок отработали 129 троллейбусов и 230 трамвайных вагонов. Средний возраст харьковских троллейбусов - более 11 лет, трамваев - 31 год.

Представители общественности, присутствовавшие на заседании горисполкома, требовали предоставить им слово, однако чиновники это требование не выполнили.

В последний раз тарифы на проезд в городском электротранспорте Харькова повышали в марте 2017 года.

Как сообщалось 28 марта, в Тернополе решили отказаться от маршруток.