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Мужчина с топором вломился дом депутата горсовета Буска

Комментариев: 2
Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
Преступник нанес депутату два удара туристическим топором
Преступник нанес депутату два удара туристическим топором
facebook/Назар Турчин

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В городе Буск Львовской области на улице Киевской в дом 30-летнего депутата городского совета Назара Турчина в ночь на понедельник, 26 марта, около 03:00 часов проник мужчина с топором.

Преступника удалось обезвредить. Хозяин дома получил незначительные ранения.

Об этом сообщает Zaxid.net, со ссылкой на сообщение партии УКРОП.

Нападающий попал в дом депутата, повредив входную дверь. Впоследствии он пытался проникнуть в комнату, где находилась семья Турчиных.

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“Пока Назар Турчин сдерживал дверь в комнату под натиском неизвестного, его жена стучала по окнам, чтобы привлечь внимание прохожих, и это сработало. Оставив попытки пробиться дальше в дом, незнакомец направился к выходу“, - говорится в сообщении.

В эти минуты глава семейства понял, что преступник может вернуться в любой момент и уже тогда неизвестно чем может завершиться эта история, он без колебаний решил обезоружить нападающего. В этот момент Назар Турчин выбежал из комнаты и набросился на преступника.

“После столкновения в коридоре и борьбы уже во дворе, мне удалось выбить топор из рук злоумышленника, а тот, поняв, что остался без оружия, быстро скрылся с места происшествия“, - рассказал Назар Турчин.

Злоумышленника задержали соседи, когда он забежал во двор еще одного местного жителя и доставили его в Буский отдел полиции, где его и свидетелей происшествия допросили. 

Спикер Нацполиции Львовской области Светлана Добровольская уточнила изданию, что 20-летний нападающий находился в состоянии алкогольного опьянения.

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“Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого были причинены телесные повреждения местному жителю. В частности, были нанесены два удара туристическим топором“, - рассказала Добровольская.

Правоохранители открыли уголовное производство, назначили экспертизу и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 28 марта на Прикарпатье мать молотком убила 6-летнюю дочь.

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Теги: топор, депутат, нападение, пьяный, полиция, Львовская область
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Комментариев (2)
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MNI1957    29.03.2018, 11:41
Оценка:  0
MNI1957
депутат слово нецензурное,нечего ругаться
Woodbrother    29.03.2018, 11:20
Оценка:  0
Woodbrother
Мужик к депутату на прием просился. Его явно не так поняли .
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