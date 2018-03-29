Порошенко подарили волшебную палочку
Президент Украины Петр Порошенко удостоился необычного подарка. Студенты Украинской академии лидерства вручили президенту волшебную палочку. К “магическому артефакту“ прикреплена бирочка, объясняющая, что эта палочка – для защиты страны.
Читай также: Порошенко утвердил годовую программу Украина - НАТО
Порошенко поделился своими впечатлениями о подарке на своей странице в Facebook.
“Сегодня получил от студентов Украинской академии лидерства необычный подарок. Они на один день открыли в Киеве “Мастерскую волшебных палочек“, чтобы показать: даже самые красивые палочки не стоят ничего без активных граждан, которые готовы действовать“, - написано в аккаунте Порошенко.
Напомним, генерал-губернатор Канады Жюли Пейетт подарила Петру Порошенко во время встречи в четверг, 18 января, свой личный снимок Украины из космоса.