Порошенко подарили волшебную палочку

Студенты Украинской академии лидерства преподнесли Президенту необычный подарок.

Президент Украины Петр Порошенко удостоился необычного подарка. Студенты Украинской академии лидерства вручили президенту волшебную палочку. К “магическому артефакту“ прикреплена бирочка, объясняющая, что эта палочка – для защиты страны.

Студенты Украинской академии лидерства открыли на день мастерскую волшебных палочек facebook.com/petroporoshenko

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Порошенко поделился своими впечатлениями о подарке на своей странице в Facebook.

“Сегодня получил от студентов Украинской академии лидерства необычный подарок. Они на один день открыли в Киеве “Мастерскую волшебных палочек“, чтобы показать: даже самые красивые палочки не стоят ничего без активных граждан, которые готовы действовать“, - написано в аккаунте Порошенко.

Ребята, которые преподнесли подарок президенту facebook.com/petroporoshenko

Напомним, генерал-губернатор Канады Жюли Пейетт подарила Петру Порошенко во время встречи в четверг, 18 января, свой личный снимок Украины из космоса.