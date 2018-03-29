Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Порошенко подарили волшебную палочку

Комментариев: 3
Студенты Украинской академии лидерства преподнесли Президенту необычный подарок.
Волшебная палочка для президента
Волшебная палочка для президента
facebook.com/petroporoshenko

Президент Украины Петр Порошенко удостоился необычного подарка. Студенты Украинской академии лидерства вручили президенту волшебную палочку. К “магическому артефакту“ прикреплена бирочка, объясняющая, что эта палочка – для защиты страны.

 

Студенты Украинской академии лидерства открыли на день мастерскую волшебных палочек
Студенты Украинской академии лидерства открыли на день мастерскую волшебных палочек
facebook.com/petroporoshenko

 

 

Читай также: Порошенко утвердил годовую программу Украина - НАТО

Порошенко поделился своими впечатлениями о подарке на своей странице в Facebook.

 

“Сегодня получил от студентов Украинской академии лидерства необычный подарок. Они на один день открыли в Киеве “Мастерскую волшебных палочек“, чтобы показать: даже самые красивые палочки не стоят ничего без активных граждан, которые готовы действовать“, - написано в аккаунте Порошенко.

 

Ребята, которые преподнесли подарок президенту
Ребята, которые преподнесли подарок президенту
facebook.com/petroporoshenko

 

Напомним, генерал-губернатор Канады Жюли Пейетт подарила Петру Порошенко во время встречи в четверг, 18 января, свой личный снимок Украины из космоса.

Поделись:
Теги: Порошенко, подарок, студенты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Дядя_Гриша    29.03.2018, 13:11
Оценка:  +4
Дядя_Гриша
И работать она будет если вставить президенту в ж#пу!
Агент_Смитт    29.03.2018, 13:11
Оценка:  +3
Агент_Смитт
И постоянно вращать.
РухНС    29.03.2018, 13:11
Оценка:  +1
РухНС
и проворачивать...обернув палочку в наждачку
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь