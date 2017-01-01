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Голик: На капремонт дорог Днепропетровской области выделено 1 млрд гривен

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По словам Голика, работы начнутся на следующей неделе, поскольку по прогнозам в это время будут благоприятные погодные условия.
Голик: На капремонт дорог Днепропетровской области выделено 1 млрд гривен

Советник главы Днепропетровской облгосадминистрации Юрий Голик сообщил, что на капитальный ремонт коммунальных дорог области (дорог в населенных пунктах) в текущем году выделено, согласно бюджету региона, 1 миллиард гривен.

“Это рекордная сумма за все предыдущие годы“, - заявил Голик. В 2017 году эти расходы составили 600 млн гривен.

По словам Голика, работы начнутся на следующей неделе, поскольку по прогнозам в это время будут благоприятные погодные условия.

Согласно отчету о работе ОГА за 2017 год, в области были капитально отремонтированы 160 путей общей протяженностью 300 км в 94 населенных пунктах, а начиная с 2015 - 450 путей.

“В области уже три года -  с момента назначения Валентина Резниченко губернатором - на каждую отремонтированную дорогу действует гарантия пять лет. Ряд старых подрядчиков закончили свою деятельность уголовными делами. Остались работать те, кто гарантирует качество“, - заявил Голик.

Руководство Днепропетровской ОГА подчеркивает, что оно несет ответственность за дороги, которые находятся на балансе области, однако дороги национального значения (между населенными пунктами) находятся в ведении государственного агентства Укравтодор.

“Мы, как команда президента Петра Порошенко, отдаем себе отчет в том, что дороги - это один из индикаторов экономического развития всей Украины. Поэтому мы приводим в порядок дороги, которые не знали ремонта десятилетия, и требуем от подрядчиков гарантий“, - сказал глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

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Теги: Юрий Голик, Днепропетровская ОГА
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