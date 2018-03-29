В Одессе средь бела дня грабители забрали 3 млн гривен - СМИ

По предварительной информации, пострадавший мужчина ехал на сделку по покупке недвижимости.

В Приморском районе Одессы злоумышленники днем на улице отобрали у мужчины три миллиона гривен наличными.

Об этом сообщает Апостроф со ссылкой на сообщество ANTIKILLER в Facebook. Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

На кадрах видно как мужчина подошел к своей припаркованной возле дороги машине, в это время к нему внезапно подъехал другой автомобиль, из которого выбежали два человека в масках. Они оттолкнули мужчину, вытащили что-то из его автомобиля и скрылись.

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В сообществе в Facebook уточняется, что у мужчины украли 3 млн гривен, в комментариях к записи, отмечают, что пострадавший приехал оформлять сделку по купле недвижимости. Вероятно, злоумышленники действовали по наводке.

“Там наводку могла дать целая толпа народа. Начиная от оценщика и риэлтора, и заканчивая помощником нотариуса и менеджером. А ещё есть завистливая родня и друзья-товарищи, а еще есть говорливые паспортистки и бухгалтера осбб или жэка...“, - пишут в комментариях.

Также отмечается, что о сделке с недвижимостью даже при сохранении ее в тайне обычно знают около 10 человек.

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Полиция пока не комментирует этот инцидент.

Напомним, 25 марта в Киевской области задержали банду, ограбившую магазин и взявшую заложников.