В Одессе средь бела дня грабители забрали 3 млн гривен - СМИ
В Приморском районе Одессы злоумышленники днем на улице отобрали у мужчины три миллиона гривен наличными.
Об этом сообщает Апостроф со ссылкой на сообщество ANTIKILLER в Facebook. Соответствующее видео опубликовано в YouTube.
На кадрах видно как мужчина подошел к своей припаркованной возле дороги машине, в это время к нему внезапно подъехал другой автомобиль, из которого выбежали два человека в масках. Они оттолкнули мужчину, вытащили что-то из его автомобиля и скрылись.
Читай также: В Киеве трое грабителей с битами напали на прохожего
В сообществе в Facebook уточняется, что у мужчины украли 3 млн гривен, в комментариях к записи, отмечают, что пострадавший приехал оформлять сделку по купле недвижимости. Вероятно, злоумышленники действовали по наводке.
“Там наводку могла дать целая толпа народа. Начиная от оценщика и риэлтора, и заканчивая помощником нотариуса и менеджером. А ещё есть завистливая родня и друзья-товарищи, а еще есть говорливые паспортистки и бухгалтера осбб или жэка...“, - пишут в комментариях.
Также отмечается, что о сделке с недвижимостью даже при сохранении ее в тайне обычно знают около 10 человек.
%vid1%
Полиция пока не комментирует этот инцидент.
Напомним, 25 марта в Киевской области задержали банду, ограбившую магазин и взявшую заложников.