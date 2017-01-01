В Донецкой области горел детсад, есть пострадавшие

125 человек было эвакуировано, врач-логопед выпрыгнула из окна спасаясь от огня.

В Донецкой области в городе Часов Яр произошел пожар в детском саду Лесная сказка.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

“На месте происшествия спасатели выяснили, что пожар произошел в одной из комнат на втором этаже. До прибытия пожарно-спасательных подразделений было эвакуировано 93 ребенка и 32 человек персонала заведения“, - сообщают в ведомстве.

Причины пожара устанавливаются donetsk.dsns.gov.ua

Читай также: В Киеве закрыли метро Левобережная из-за пожара

В результате пожара пострадала 57-летняя логопед-дефектолог. Женщина спасаясь от огня выпрыгнула из окна второго этажа и получила перелом костей таза, после чего была госпитализирована.

Пожарные ликвидировали возгорание в течении часа. Причину возникновения и ущерб устанавливают специалисты.

Напомним, в ноябре 2017 года в Хмельницком на улице Конева горел Центр социально-психологической реабилитации детей, пожарные спасли 38 детей.