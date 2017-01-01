Кондитерка Украины выходит на новый уровень

Особое внимание уделяется стандартизации производственных процессов и качества.

Европейские нормы стандарта качества по отношению к производству шоколада и изделиям из него стали обязательными в Украине еще с 1 января 2018 года.Только в отличие от требований национального стандарта нашей страны, который есть добровольным, европейские требования являются обязательными для исполнения.

Отныне шоколад сможет назваться таковым, если в нем содержится не менее 35% какао-продуктов. В то же время, в молочном шоколаде должно быть более 25% какао-продуктов и не менее 14% молочных продуктов,а в белом – не менее 20% какао-масла и 14% молочных продуктов. Теперь эти данные обязаны указываться в маркировке продукции и её классификации,чтобы обеспечить полную информированность потребителя.

Это только часть тех требований, которые уже давно применяются в Европе. К слову, у европейских, ровно, как и у международных производителей шоколада, очень строгие внутренние правила, по которым регулируется вся их работа. Взять, например, такого известного производителя продуктов питания, как Nestle. У них строго контролируется каждый шаг, каждого этапа производства шоколада: начиная от проверок и аудитов поставщиков сырья, заканчивая безопасностью производимой продукции.

Также особое внимание уделяется стандартизации производственных процессов и качества. То есть, в организации существует единая система оценки качества продукции, которой обязаны соответствовать все продукты, производимые в любом регионе. Например, если в Украине фабрика Світоч, которая входит в состав Nestle, производит шоколадную плитку на своих мощностях, то она всё равно отвечает единым внутренним стандартам компании, которые действуют по всему миру. Это несомненно огромный плюс в копилку производства украинской кондитерки. Потому что согласно европейским стандартам, очень важным моментом является вопрос уровня сахара в продукции и отсутствия в нейтрансжиров. А так как Світоч является частью Nestle в Украине, то она использует те же внутренние стандарты производства шоколада, что и производствоNestle в Швейцарии. Так, в период с 2014 по 2016, в рамках глобальной политики по снижению сахара в рецептурах, компания уменьшила количество сахара в своих продуктах по всему миру на 8%, что ни много, ни мало, но эквивалентно 39 тысячам тонн сахара. А до 2020 года планируется снизить содержание сахара еще на 5%.

Конечно же, в здоровом рационе любого человека есть место сахарам. Не стоит забывать, что глюкоза исключительно важна для жизнедеятельности всего организма. Она также является чуть ли не единственным “топливом“ для работы мозга.Но во всём должна быть мера, поэтому международные производители шоколада настоятельно обращают внимание потребителей на умеренное употребление сладостей и указывает на каждой упаковке своей продукции размер здоровой ежедневной порции.Это примерно 1 небольшой батончик или 3-4 кубика шоколада в день, а не целая плитка под чай, как многие привыкли.

Что касается трансжиров, то международные производители шоколада строго следят за их допустимым уровнем в своей продукции. В поддержку здорового питания, в Европе существуют очень жесткие нормы по ограничению трансжиров, как вреднейших продуктов по заявлению Всемирной Организации Здравоохранения. К сожалению, в Украине пока нет подобных ограничений, но некоторые компании стараются следовать всемирным требованиям. Та же кондитерка Світоч, согласно строгой политике главной компании, уже производит продукцию, содержание трансжирных кислот в которой не превышает нормы, установленные Всемирной Организацией Здравоохранения, а конкретно – не более 1% от суточной нормы общей калорийности рациона.