Алексей Савченко: Наша цель - увеличить раскрываемость преступлений вдвое

По словам Алексея Савченко, сегодня кроме резонансных дел криминальных "авторитетов" особое внимание правоохранителей уделяется противодействию подростковой преступности.

В 2017 году Николаевщина вышла на девятое место среди регионов по уровню раскрываемости преступлений, количество особо тяжких преступлений в прошлом году сократилась на 11%. В 2018 году есть план улучшить показатель раскрываемости вдвое, а также очистить Николаевскую область от любых местных “авторитетов“. Об этом рассказал председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко.

“В прошлом году правоохранительные органы области работали над многими важными делами. В частности, мы помним, что спецподразделение Службы безопасности Украины задержало Игоря Науменко, который имел статус «смотрящего» в Николаевском регионе среди криминальных кругов. Николаевщина уже занимает первые места по Украине по уровню раскрываемости преступлений прошлых лет, который почти вдвое превышает среднегосударственный“, - сообщил председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко.

По словам Алексея Савченко, сегодня кроме резонансных дел криминальных “авторитетов“ особое внимание правоохранителей уделяется противодействию подростковой преступности.

“Что мы сегодня видим. В структуре детской преступности преобладают преступления имущественной направленности: кражи, грабежи, незаконное завладение транспортными средствами. Эту тенденцию роста фактически детской преступности нам нужно побороть в 2018 году. Мы должны все вместе - общественные организации, полиция, школы - работать с трудными подростками, особенно с теми, кто остался без родительского присмотра. Мы должны предоставить таким детям психологическую поддержку, постоянно объяснять им огромное влияние законопослушности на их будущее, не оставлять детей без внимания и поддержки“, - подчеркнул председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко.

По его словам, в феврале 2018 прокуратура Николаевской области получила новый корпус, где работают сотрудники отдела процессуального руководства при производстве предварительного расследования территориальными органами полиции и поддержания государственного обвинения, которые расследуют резонансные преступления.

"Областная власть внедряет важную программу поддержки правоохранительных органов. В прошлом году мы впервые за последнее время вручили сертификаты на жилье нашим лучшим правоохранителям, в этом году также планируем наградить лучших жильем", - отметил председатель Николаевской ОГА.

Напомним, по данным прокурора Николаевской области Тараса Дунаса, в 2017 году на Николаевщине впервые установлены организаторы игорного бизнеса, впервые разоблачена организованная группа наркоторговцев, которая работала под прикрытием сотрудников полиции, впервые разоблачена нарколаборатория, впервые задержан производитель “наркотиков“, впервые перекрыт канал торговли людьми по вербовке женщин на сексуальную эксплуатацию в странах Европы, а также впервые не допущено физического противостояния во время сбора урожая.