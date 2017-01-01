Хуг впервые встретился с главой ЛНР в Луганске

Александр Хуг и Леонид Пасечник обсудили безопасность передвижения наблюдателей и запрет доступа сепаратистами к неконтролируемым участкам границы с Россией.

Заместитель главы специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг впервые встретился с главой сепаратистов ЛНР Леонидом Пасечником во временно неподконтрольном Луганске.

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на пресс-службу миссии.

“Согласно мандату СММ ОБСЕ поручено содействовать налаживанию и проведению диалога. Учитывая это, Хуг впервые лично встретился с Леонидом Пасечником. Во время этой встречи Хуг поднял вопрос безопасности и свободы передвижения невооруженных гражданских наблюдателей СММ ОБСЕ“, - говорится в сообщении.

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Хуг также отметил, что во временно оккупированных районах Луганской области до сих пор есть случаи запрета доступа к неконтролируемым участкам границы с Россией.

“С 1 января в этих районах СММ зафиксировала 46 случаев ограничения свободы передвижения своих патрулей. Также Хуг обратил внимание на недавние нападения на беспилотные летательные аппараты СММ ОБСЕ и напомнил, что минские договоренности предусматривают применение миссией технических средств, в том числе беспилотных летательных аппаратов“, - подчеркнули в пресс-службе.

Хуг поднял вопрос гуманитарной ситуации, в частности, отметив “ужасные условия на контрольном пункте въезда-выезда в Станице Луганской“, единственном КПВВ в Луганской области, он призвал к открытию других пунктов пропуска.

Напомним, 26 марта трехсторонняя контактная группа договорилась об установлении очередного перемирия накануне пасхальных праздников с 30 марта 2018 года.