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В Одессе поймали торговца оружием из зоны АТО

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Торговец сотрудничал с представителями кримминалитета региона.
В Одессе поймали торговца оружием из зоны АТО
© ssu.gov.ua
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  • Преступник задержан
  • Правоохранители провели обыски
  • Сотрудники СБУ изъяли семь пистолетов и револьверов
  • Преступник хранил у себя гранаты
  • Также было найдено и холодное оружие
  • Житель Одессы скупал оружие, незаконно вывезенное из района проведения АТО
В Одессе поймали торговца оружием из зоны АТО
Преступник задержан
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В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины выявили и блокировали сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов, которые поставлялись из района боевых действий на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Житель Одессы скупал оружие, незаконно вывезенное из района проведения АТО, занимался его реставрацией и переделывал травматическое и сигнальное оружие на боевое с целью продажи.

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Как выяснили правоохранители, клиентов он подыскивал в Интернете на тематических форумах. Среди заказчиков были представители криминальных кругов региона. Оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов незаконной реализации оружия.

Во время обысков по месту жительства и работы одессита сотрудники СБУ изъяли семь пистолетов и револьверов, три гранаты Ф-1, тротиловую и дымовую шашки, семь взрыв-пакетов, сигнальную мину, семь единиц холодного оружия и около тысячи патронов различного калибра.

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Злоумышленник задержан, решается вопрос предъявления ему подозрения и избрания меры пресечения. Уголовное производство расследуется по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось 28 марта, большая часть из 200 военных машин, которые продавали через интернет в Житомирской области, не является боевой, машины (среди корорых БТРы, БМП, ЗИЛы и тягачи с лебедками) были реализованы Управлением учета избыточного военного имущества ВСУ коммерческим структурам. Об этом сообщил военный прокурор Центрального региона Украины советник юстиции 3 класса Григорий Рябенко

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Теги: оружие, СБУ, торговля оружием, пистолет, боеприпасы, Одесса
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Комментариев (1)
Рондол    29.03.2018, 13:11
Оценка:  +1
Рондол
А точно оружие не со всяких Калиновок и ещё десятка горящих складов
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