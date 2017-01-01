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В Николаеве активисты прорвалиcь в облсовет, требуют отставки Савченко

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На сессии Николаевского областного совета обсуждается резонансное самоубийство главы местного аэропорта и возможная причастность к этому губернатора Алексея Савченко.
Нацдружины в Николаевском облсовете
Нацдружины в Николаевском облсовете
nikvesti.com

В Николаеве несколько сотен полицейских окружили здание Николаевского областного совета, где в четверг, 29 марта, проходит сессия, во время которой может прозвучать вопрос о недоверии председателю Николаевской облгосадминистрации Алексея Савченко, охраняют несколько сотен полицейских. Об этом сообщают НикВести.

Почти полтысячи силовиков охраняют здание облсовета
Почти полтысячи силовиков охраняют здание облсовета
nikvesti.com

Начальник Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Юрий Мороз сообщил, что здание охраняет 450 правоохранителей.

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Как передает УНИАН, активисты прорвали первый кордон силовиков при входе в здание. Они пытались прорваться в сессионный зал, однако полиция их не пропускала. В итоге в зал зашло около 50 человек. С требованиям к депутатам с трибуны обратился один из лидеров, глава Национального корпуса в Николаевской области Денис Янтарь.

“Вы, как люди, которые представляют интересы громады, должны вынести на гоосование отстатку губернатора и его зама. Вы должны способствовать тому, чтоб мы получили правду“, - сказал Янтарь.

Активисты требуют отставки Алексея Савченко
Активисты требуют отставки Алексея Савченко
nikvesti.com

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Первый заместитель председателя Николаевского облвета Иван Кухта заявил, что солидарен с позицией активистов и лично выступает за отставку Савченко. Первый заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Вячеслав Бонь, в свою очередь, попытался успокоить активистов, предложив подождать, когда закончится следствие. 

Накануне в пресс-службе полиции сообщили, что областной совет обратился с просьбой усилить охрану в связи с акциями, которые в четверг пройдут возле стен Николаевской ОГА.

Ранее в Киеве на Банковой требовали отставки главы Николаевской ОГА. Акции проходят в связаны с гибелью руководителя аэропорта Владислава Волошина

 

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Теги: Николаев, отставка, силовики, Савченко, Волошин
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