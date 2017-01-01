В Николаеве активисты прорвалиcь в облсовет, требуют отставки Савченко

На сессии Николаевского областного совета обсуждается резонансное самоубийство главы местного аэропорта и возможная причастность к этому губернатора Алексея Савченко.

В Николаеве несколько сотен полицейских окружили здание Николаевского областного совета, где в четверг, 29 марта, проходит сессия, во время которой может прозвучать вопрос о недоверии председателю Николаевской облгосадминистрации Алексея Савченко, охраняют несколько сотен полицейских. Об этом сообщают НикВести.

Почти полтысячи силовиков охраняют здание облсовета nikvesti.com

Начальник Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Юрий Мороз сообщил, что здание охраняет 450 правоохранителей.

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Как передает УНИАН, активисты прорвали первый кордон силовиков при входе в здание. Они пытались прорваться в сессионный зал, однако полиция их не пропускала. В итоге в зал зашло около 50 человек. С требованиям к депутатам с трибуны обратился один из лидеров, глава Национального корпуса в Николаевской области Денис Янтарь.

“Вы, как люди, которые представляют интересы громады, должны вынести на гоосование отстатку губернатора и его зама. Вы должны способствовать тому, чтоб мы получили правду“, - сказал Янтарь.

Активисты требуют отставки Алексея Савченко nikvesti.com

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Первый заместитель председателя Николаевского облвета Иван Кухта заявил, что солидарен с позицией активистов и лично выступает за отставку Савченко. Первый заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Вячеслав Бонь, в свою очередь, попытался успокоить активистов, предложив подождать, когда закончится следствие.

Накануне в пресс-службе полиции сообщили, что областной совет обратился с просьбой усилить охрану в связи с акциями, которые в четверг пройдут возле стен Николаевской ОГА.

Ранее в Киеве на Банковой требовали отставки главы Николаевской ОГА. Акции проходят в связаны с гибелью руководителя аэропорта Владислава Волошина.