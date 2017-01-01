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В Черноморске сошел с рельсов и упал поезд с зерном

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Локомотив и вагоны рухнули с платформы с высоты нескольких метров, обошлось без жертв.
Локомотив серьезно поврежден
Локомотив серьезно поврежден
facebook.com/andrey.ryazantsev

В городе Черноморске на Ильичевском зерновом терминале сошел с рельсов и упал с высоты нескольких метров груженый зерном поезд.

Об этом в Facebook написал директор по экономике и финансам Укрзализныци Андрей Рязанцев.

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“Вчера на Ильичевском зерновом терминале состоялась очень серьезная и одновременно знаковая авария. Жертв на этот раз нет, к счастью. На частном подъездном пути был сформирован частной структурой грузовой поезд. Частным маневровым локомотивом владельцы пытались переместить груз в место назначения. Последствия напоминают кадры сюрреалистических фильмов“, - написал он.

Локомотив и некоторые вагоны перевернулись и серьезно повреждены. Зерно рассыпалось по всему участку.

Несколько вагонов перевернулись
Несколько вагонов перевернулись
facebook.com/andrey.ryazantsev
Поезд был сформирован частной структурой
Поезд был сформирован частной структурой
facebook.com/andrey.ryazantsev

“На фоне систематических разговоров о допуске частной тяги к инфраструктуре железной дороги падение с многометровой высоты локомотива вместе с гружеными зерном вагонами свидетельствует явно не в пользу нововведения“, - добавил Рязанцев.

Напомним, 28 марта в Тернопольской области из-за кражи элементов железнодорожных путей, сошли с рельсов два вагона пригородного поезда №6285 Гусятин-Чертков.

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Теги: Черноморск, Укрзализныця, поезд, авария, зерно
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