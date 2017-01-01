В Черноморске сошел с рельсов и упал поезд с зерном
В городе Черноморске на Ильичевском зерновом терминале сошел с рельсов и упал с высоты нескольких метров груженый зерном поезд.
Об этом в Facebook написал директор по экономике и финансам Укрзализныци Андрей Рязанцев.
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“Вчера на Ильичевском зерновом терминале состоялась очень серьезная и одновременно знаковая авария. Жертв на этот раз нет, к счастью. На частном подъездном пути был сформирован частной структурой грузовой поезд. Частным маневровым локомотивом владельцы пытались переместить груз в место назначения. Последствия напоминают кадры сюрреалистических фильмов“, - написал он.
Локомотив и некоторые вагоны перевернулись и серьезно повреждены. Зерно рассыпалось по всему участку.
“На фоне систематических разговоров о допуске частной тяги к инфраструктуре железной дороги падение с многометровой высоты локомотива вместе с гружеными зерном вагонами свидетельствует явно не в пользу нововведения“, - добавил Рязанцев.
Напомним, 28 марта в Тернопольской области из-за кражи элементов железнодорожных путей, сошли с рельсов два вагона пригородного поезда №6285 Гусятин-Чертков.