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За танцы под Газманова полицейских отправят в зону АТО

Комментариев: 10
В Тернополе возник скандал из-за того, что правоохранители пригласили девушек на медленный танец под песню "Офицеры", в которой, в частности, есть слова "за Россию до конца".
Песни Газманова официально запрещены в Тернополе городским советом
Песни Газманова официально запрещены в Тернополе городским советом
EPA/UPG

В Тернополе разгорелся скандал - в интернете местное издание Політерно обнародовало видео, на котором, как утверждали авторы, тернопольские силовики танцевали по песню запрещенного в городе российского исполнителя Олега Газманова Офицеры. В Нацполиции сообщили, что сотрудники полиции, которые танцевали под Газманова, будут отправлены для прохождения службы на Донбасс в зону АТО.

Об этом передает ZIK со ссылкой на начальника полиции Тернопольской области Александра Богомола.

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Видео было сделано очевидцами в одном из ресторанов Тернополя. На нем можно увидеть несколько пар мужчин и женщин, которые танцуют под песню Офицеры. Свидетели утверждали, что мужчины являются представителями силового ведомства.

Стоит отметить, что песни Газманова официально запрещены в Тернополе городским советом. Кроме того, в этой композиции на русском повторяются слова “За Россию и свободу до конца“, а также есть словосочетание “офицеры-россияне“.

За танцы под Газманова полицейских отправят в зону АТО
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Это вызвало массовое возмущение пользователей сети. Начальник областного управления полиции подтвердил, что на видео - работники его ведомства.

По словам Богомола, во время празднования дня рождения одна из гостей заказала украинскую версию песни, однако прозвучало другое исполнение. Он сообщил, что полицейские “ошибку поняли и отправляются в АТО“.

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“Люди порой ошибаются. Работники, которые, кстати, являются участниками АТО, достойно не вышли из ситуации и не решили конфликт. Работники поняли свою ошибку и 31.03.2018 вместе со сводным отрядом едут на два месяца в зону АТО для несения службы“, - заявил Богомол.

Он также добавил, что по факту неэтичного поведения сотрудников полиции проводят служебное расследование.

Как сообщалось 28 марта, в Черкассах кафе оштрафовали за песню на 16 тысяч гривен.

Также напомним, что решением Хмельницкого горсовета водитель маршрутки №38, который оскорбил вдову погибшего на Донбассе разведчика Нацгвардии Александра Бойко, отправлен в зону АТО с “гуманитарной миссией“.

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Теги: песня, Россия, пропаганда, война, Донбасс, певец, полицейские
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Комментариев (11)
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korvin_ral    29.03.2018, 14:21
Оценка:  -2
korvin_ral
Та норм песня...."офицеры, офицер ваша ж..а под прицелом" =)
Валентин_64    29.03.2018, 14:05
Оценка:  -1
Валентин_64
Не понимаю я таких наказаний. Выходит, что все кто проходит службу в АТО и защищают нас, тоже наказаны?
Сюрреализм какой-то.
Разве что они сами решили таким образом искупить вину, но скорее всего их поставили перед выбором: увольнение или АТО, они выбрали второе.
Дурно пахнет от всего этого.
pelvis666    29.03.2018, 14:03
Оценка:  -8
pelvis666
в той песне есть слова - за свободу - до конца - они за свободу на тернополе танцевали - свободовцы - спасайте свою подтанцовку
Экс-диктатор    29.03.2018, 14:02
Оценка:  -3
Экс-диктатор
забыли заглушить слово Россия или вообще теперь Газмана запретят?
теперь будут все песни подвергать цензуре?
интересное уточнение про "несколько пар мужчин и женщин"
pelvis666    29.03.2018, 14:01
Оценка:  -2
pelvis666
типа на зону - не за что - а так под пули - на расстрел
Где_Пупок    29.03.2018, 14:12
Оценка:  -1
Где_Пупок
Зачем же сразу под пули? Просто поедут, посмотрят на "ахвицеров" и их "свабоду"
Андрей    29.03.2018, 13:44
Оценка:  0
Андрей
тоталитарчиком завеяло
Где_Пупок    29.03.2018, 14:00
Оценка:  0
Где_Пупок
И кто это говорит? Прибивший пятую памятную табличку со сралиным?
SanSany    29.03.2018, 14:50
Оценка:  0
SanSany
Я бы сказал не то что завеяло , а смердит уже .
Huper!    29.03.2018, 13:43
Оценка:  +5
Huper!
А того кто поставил, надеюсь тоже туда отправят
allx    29.03.2018, 13:58
Оценка:  -5
allx
Вот его и нужно было отправить, а полицейские тоже люди и отмечая ДР после нескольких рюмок "чая" могли просто не вникнуть в то что играет...
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