В Тернополе возник скандал из-за того, что правоохранители пригласили девушек на медленный танец под песню "Офицеры", в которой, в частности, есть слова "за Россию до конца".

В Тернополе разгорелся скандал - в интернете местное издание Політерно обнародовало видео, на котором, как утверждали авторы, тернопольские силовики танцевали по песню запрещенного в городе российского исполнителя Олега Газманова Офицеры. В Нацполиции сообщили, что сотрудники полиции, которые танцевали под Газманова, будут отправлены для прохождения службы на Донбасс в зону АТО.

Об этом передает ZIK со ссылкой на начальника полиции Тернопольской области Александра Богомола.

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Видео было сделано очевидцами в одном из ресторанов Тернополя. На нем можно увидеть несколько пар мужчин и женщин, которые танцуют под песню Офицеры. Свидетели утверждали, что мужчины являются представителями силового ведомства.

Стоит отметить, что песни Газманова официально запрещены в Тернополе городским советом. Кроме того, в этой композиции на русском повторяются слова “За Россию и свободу до конца“, а также есть словосочетание “офицеры-россияне“.

За танцы под Газманова полицейских отправят в зону АТО 0:00 / 00:57

Это вызвало массовое возмущение пользователей сети. Начальник областного управления полиции подтвердил, что на видео - работники его ведомства.

По словам Богомола, во время празднования дня рождения одна из гостей заказала украинскую версию песни, однако прозвучало другое исполнение. Он сообщил, что полицейские “ошибку поняли и отправляются в АТО“.

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“Люди порой ошибаются. Работники, которые, кстати, являются участниками АТО, достойно не вышли из ситуации и не решили конфликт. Работники поняли свою ошибку и 31.03.2018 вместе со сводным отрядом едут на два месяца в зону АТО для несения службы“, - заявил Богомол.

Он также добавил, что по факту неэтичного поведения сотрудников полиции проводят служебное расследование.

Как сообщалось 28 марта, в Черкассах кафе оштрафовали за песню на 16 тысяч гривен.

Также напомним, что решением Хмельницкого горсовета водитель маршрутки №38, который оскорбил вдову погибшего на Донбассе разведчика Нацгвардии Александра Бойко, отправлен в зону АТО с “гуманитарной миссией“.