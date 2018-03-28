За танцы под Газманова полицейских отправят в зону АТО
В Тернополе разгорелся скандал - в интернете местное издание Політерно обнародовало видео, на котором, как утверждали авторы, тернопольские силовики танцевали по песню запрещенного в городе российского исполнителя Олега Газманова Офицеры. В Нацполиции сообщили, что сотрудники полиции, которые танцевали под Газманова, будут отправлены для прохождения службы на Донбасс в зону АТО.
Об этом передает ZIK со ссылкой на начальника полиции Тернопольской области Александра Богомола.
Читай также: На концерте в РФ артист умер, исполняя “Это все Россия“
Видео было сделано очевидцами в одном из ресторанов Тернополя. На нем можно увидеть несколько пар мужчин и женщин, которые танцуют под песню Офицеры. Свидетели утверждали, что мужчины являются представителями силового ведомства.
Стоит отметить, что песни Газманова официально запрещены в Тернополе городским советом. Кроме того, в этой композиции на русском повторяются слова “За Россию и свободу до конца“, а также есть словосочетание “офицеры-россияне“.
Это вызвало массовое возмущение пользователей сети. Начальник областного управления полиции подтвердил, что на видео - работники его ведомства.
По словам Богомола, во время празднования дня рождения одна из гостей заказала украинскую версию песни, однако прозвучало другое исполнение. Он сообщил, что полицейские “ошибку поняли и отправляются в АТО“.
Читай также: Олег Газманов выступил с концертами в Донецке и Луганске
“Люди порой ошибаются. Работники, которые, кстати, являются участниками АТО, достойно не вышли из ситуации и не решили конфликт. Работники поняли свою ошибку и 31.03.2018 вместе со сводным отрядом едут на два месяца в зону АТО для несения службы“, - заявил Богомол.
Он также добавил, что по факту неэтичного поведения сотрудников полиции проводят служебное расследование.
Как сообщалось 28 марта, в Черкассах кафе оштрафовали за песню на 16 тысяч гривен.