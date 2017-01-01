Вице-премьер: Венгрия открывает ящик Пандоры

Блокирование Венгрией Комиссии Украина-НАТО создает опасный прецедент в отношениях Альянса с партнерами.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе считает, что блокирование Венгрией Комиссии Украина-НАТО создает опасный прецедент в отношениях Альянса с партнерами. Об этом она заявила во время встречи с заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, говорится на сайте Кабмина.

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“Делая отношения Украины и НАТО заложником двусторонних вопросов с Украиной, правительство Венгрии открывает ящик Пандоры и создает угрожающий прецедент для будущего сотрудничества Альянса с партнерами“, - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Она подчеркнула, что, разрабатывая механизмы внедрения Закона “Об образовании“, украинская сторона будет следовать ранее заявленным обязательствам по реализации рекомендаций Венецианской комиссии, а также открыта для консультаций с венгерским меньшинством в Украине и с венгерским правительством.

Вице-премьер добавила, что стратегической целью Украины является членство в НАТО, а краткосрочным приоритетом в отношениях с Альянсом является проведение комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств во время июльского саммита.

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Украина также надеется на дальнейшую решительную поддержку союзников и рассчитывает на усиленное военного сотрудничества путем приглашения присоединиться к Программе расширенных возможностей, отметила Климпуш-Цинцадзе.

“Я хотела бы четко заявить: вступление в НАТО является нашей стратегической целью. Украина заинтересована в полной мере использовать все существующие практические инструменты и возможности для приближения к Альянсу и подготовки к возможному членству“, - акцентировала она.

Напомним, в феврале Венгрия заблокировала комиссию Украина-НАТО по обороне.