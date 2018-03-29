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Похудела, но жива: адвокат рассказал о голодовке Савченко

Спецтема: Дело Савченко и Рубана
Комментариев: 4
Виктор Чевгуз поделился известиями о голодовке Савченко.
Савченко похудела, но жива. Пьет воду и надеется на лучшее
Савченко похудела, но жива. Пьет воду и надеется на лучшее
EPA/UPG

Адвокат арестованной по подозрению в планировании теракта в Верховной Раде нардепа Надежды Савченко рассказал о ее самочувствии. По словам Виктора Чевгуза, Савченко чувствует себя нормально, хотя и похудела. Об этом сообщает канал 112 Украина.

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“Она похудела, но жива. Пьет воду. Надеется на лучшее“, – сказал адвокат.

Савченко не рассказала, как долго собирается продолжать свою голодовку. Она не ответила адвокату, собирается ли сидеть без еды все 60 суток.

“Она еще в прошлый раз сделала письменное заявление о том, что с 24 марта объявила голодовку, письменно сообщила руководителю этого учреждения и соблюдает. Мы стараемся ее отговорить от этого“, – сказал Чевгуз.

Также Савченко в СИЗО навещала мама. Она тоже пыталась уговорить дочь прекратить голодовку.

“Просила ее, чтобы она прекратила голодовку, но она же не поддается… Чтобы жить и бороться, нужно кушать. Она похудела, конечно, на лице видно, похудела, ручки стали тонюсенькие“, — рассказала Мария Савченко.

 

Напомним, 22 марта нардеп была лишена депутатской неприкосновенности, а 23 марта было решено арестовать Савченко на 60 суток. Ее подозревают в намерениях свергнуть государственную власть и подготовке терактов.

Юрий Луценко заявлял, что Савченко вместе с Рубаном собирались взорвать центр Киева, установив гранатомет на Трухановом острове.

23 марта Савченко в СИЗО объявила о голодовке, которую начала соблюдать на следующий день-  24 марта.

 

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Теги: Савченко, голодовка Савченко, адвокат
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Комментариев (4)
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Из_бана    29.03.2018, 14:42
Оценка:  +1
Из_бана
Ее запасов месяца на 2 хватит.
Шкиряк_и_Зорян    29.03.2018, 14:26
Оценка:  +3
Шкиряк_и_Зорян
Как бы её, как после российской голодовки, совсем не разнесло! Волнуюсь я!..
Экс-диктатор    29.03.2018, 14:18
Оценка:  +2
Экс-диктатор
но еще дышит?
за пару дней с такой ж... жизнью прям так сильно похудела?
vicinq    29.03.2018, 14:05
Оценка:  +5
vicinq
Уже не интересно ...
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