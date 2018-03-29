Похудела, но жива: адвокат рассказал о голодовке Савченко

Виктор Чевгуз поделился известиями о голодовке Савченко.

Савченко похудела, но жива. Пьет воду и надеется на лучшее EPA/UPG

Адвокат арестованной по подозрению в планировании теракта в Верховной Раде нардепа Надежды Савченко рассказал о ее самочувствии. По словам Виктора Чевгуза, Савченко чувствует себя нормально, хотя и похудела. Об этом сообщает канал 112 Украина.

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“Она похудела, но жива. Пьет воду. Надеется на лучшее“, – сказал адвокат.

Савченко не рассказала, как долго собирается продолжать свою голодовку. Она не ответила адвокату, собирается ли сидеть без еды все 60 суток.

“Она еще в прошлый раз сделала письменное заявление о том, что с 24 марта объявила голодовку, письменно сообщила руководителю этого учреждения и соблюдает. Мы стараемся ее отговорить от этого“, – сказал Чевгуз.

Также Савченко в СИЗО навещала мама. Она тоже пыталась уговорить дочь прекратить голодовку.

“Просила ее, чтобы она прекратила голодовку, но она же не поддается… Чтобы жить и бороться, нужно кушать. Она похудела, конечно, на лице видно, похудела, ручки стали тонюсенькие“, — рассказала Мария Савченко.

Напомним, 22 марта нардеп была лишена депутатской неприкосновенности, а 23 марта было решено арестовать Савченко на 60 суток. Ее подозревают в намерениях свергнуть государственную власть и подготовке терактов.

Юрий Луценко заявлял, что Савченко вместе с Рубаном собирались взорвать центр Киева, установив гранатомет на Трухановом острове.

23 марта Савченко в СИЗО объявила о голодовке, которую начала соблюдать на следующий день- 24 марта.