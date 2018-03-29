На Донбассе боевики лазером ослепили пограничника

Пострадавший пограничник нес службу в пункте пропуска Марьинка.

На Донбассе пророссийские незаконные вооруженные формирования используют лазерное оружие в районе проведения антитеррористической операции.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

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“Госпогранслужба в районе проведения операции Объединенных сил снова зафиксировала признаки использования российскими наемниками запрещенного лазерного оружия специального назначения“, - говорится в сообщении.

Так несколько дней назад один из пограничников во время несения службы в пункте пропуска Марьинка вел наблюдение через оптический прибор и был ослеплен лучом со стороны временно оккупированной территории. В результате этого военный получил ожог сетчатки глаза.

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“Установленный медицинский диагноз и характер поражения позволяют сделать вывод о возможном применении противником излучателей света большой мощности, так называемых ослепляющих лазеров“, - отметили в ГПСУ.

Пострадавший пограничник госпитализирован. Об инциденте проинформированы Вооруженные силы и представители международных и правозащитных организаций.

Отмечается, что в июле 2016 года в ходе несения службы на этом же направлении аналогичные поражения глаз получили 3 военнослужащих Краматорского пограничного отряда.

Как сообщалось 28 марта, военный ФСБ РФ попросил статус беженца в Украине.