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На Донбассе боевики лазером ослепили пограничника

Комментариев: 2
Пострадавший пограничник нес службу в пункте пропуска Марьинка.
Военный получил ожог сетчатки глаза
Военный получил ожог сетчатки глаза
dpsu.gov.ua

На Донбассе пророссийские незаконные вооруженные формирования используют лазерное оружие в районе проведения антитеррористической операции. 

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

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“Госпогранслужба в районе проведения операции Объединенных сил снова зафиксировала признаки использования российскими наемниками запрещенного лазерного оружия специального назначения“, - говорится в сообщении.

Так несколько дней назад один из пограничников во время несения службы в пункте пропуска Марьинка вел наблюдение через оптический прибор и был ослеплен лучом со стороны временно оккупированной территории. В результате этого военный получил ожог сетчатки глаза.

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“Установленный медицинский диагноз и характер поражения позволяют сделать вывод о возможном применении противником излучателей света большой мощности, так называемых ослепляющих лазеров“, - отметили в ГПСУ.

Пострадавший пограничник госпитализирован. Об инциденте проинформированы Вооруженные силы и представители международных и правозащитных организаций.

Отмечается, что в июле 2016 года в ходе несения службы на этом же направлении аналогичные поражения глаз получили 3 военнослужащих Краматорского пограничного отряда.

Как сообщалось 28 марта, военный ФСБ РФ попросил статус беженца в Украине.

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Теги: лазерное оружие, ослепили, боевики, ДНР, ЛНР, пограничник, война, Донбасс
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Комментариев (2)
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ГенийПрошлого    29.03.2018, 13:59
Оценка:  -1
ГенийПрошлого
Заказать с алиекспреса кучу лазеров большой мочности и раздать пограничникам!!! пускай в отместку светят.
Шкиряк_и_Зорян    29.03.2018, 14:27
Оценка:  +1
Шкиряк_и_Зорян
Нет! По-слепят же друг дружку! Нельзя. Гранаты им раздать. Без счёта!
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