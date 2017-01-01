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Телеканал UA|TV начал вещание на Крым и Донбасс

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Пока что вещание ведется в тестовом режиме. На Крым трансляция идет с телебашни в Чонгаре, а на Донбасс сигнал посылается с телевышки в Волновахе.
Еще один канал будет вещать на Крым и Донбасс
Еще один канал будет вещать на Крым и Донбасс
Центр журналистских расследований

Телеканал UA|TV начал вещание в тестовом режиме на Крым и неподконтрольные Украине территории Донбасса. Об этом в четверг, 29 марта, сообщает пресс-служба Министерства информационной политики Украины.

Трансляция на Крым проводится с телебашни в Чонгаре (Херсонская область), а на неподконтрольные Украины районы Донбасса - с телевышки в Волновахе (Донецкая область).

Как отметили в Мининформполитикы, в ближайшее время UA|TV начнет вещание также на Луганскую область.

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Телеканал UA|TV начал вещание 1 октября 2015. Канал транслирует новости и программы собственного производства через спутниковые и кабельные сети на пяти языках - украинском, английском, русском, арабском и крымскотатарском.

Ранее сообщалось, что пять украинских телеканалов начали вещание на Крым и что в текущем году должны ввести еще одну башню, с которой будет осуществляться вещание на Крым.

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Теги: Крым, телевидение, донбасс, телебашня, Волноваха, Мининформполитики, Чонгар
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