В Украине самый низкий уровень антисемитизма в Центральной и Восточной Европе

Самый высокий уровень в Армении, Литве и Румынии.

Низкий уровень также в Сербии и Болгарии УНИАН

Американский центр Pew Research Center провел исследование в 18 странах Центральной и Восточной Европы на уровень антисемитизма.

Согласно результатам опроса, Украина имеет самый низкий уровень неприязни к еврейскому народу. Только 5% украинцев не хотели бы видеть евреев среди граждан своей страны. Низкие показатели также наблюдаются в Сербии и Болгарии - по 7%.

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Довольно высокий уровень антисемитизма в Чехии и Польше. 18% поляков заявили, что не хотели бы видеть евреев в качестве граждан своей страны.

Лидерами в уровне недоверия к евреям являются Армения (32%), Литва (23%) и Румыния (22%).

Исследования проводились в 18 странах pewresearch.org

Авторы исследования отмечают, что при рассмотрении взглядов на евреев через призму преобладающих религиозных групп региона нет существенных различий между православными христианами и католиками. Хотя между странами существуют значительные различия, отношение православных христиан региона, по большей части, похоже на отношение католиков.

Напомним, 17 декабря в Киеве на Подоле неизвестные облили кровью памятник, установленный в честь Хануки. Ранее, 14 декабря, в Киеве на ханукальном светильнике нарисовали свастику.