Савченко требовала отвода прокурора, суд отказал

Основанием для отвода, по словам Савченко, является высказывание прокурор ао том, что российские спецназовцы Ерофеев и Александров "лучше" Савченко и других военных.

В Апелляционном суде Киева в четверг, 29 марта, проходит заседание по рассмотрению ходатайства защиты народного депутата Надежды Савченко об изменении меры пресечения, передает корреспондент LIGA.net.

Савченко заявила отвод прокурору Климовичу. Основанием для отвода, по словам Савченко, является высказывание прокурора на прошлом заседании о том, что россияне Ерофеев и Александров лучше Савченко и других украинских военнослужащих, поскольку, вернувшись в Россию, “не стали бунтовать против власти“ (на самом деле прокурор тогда сказал, что осужденные в Украине ГРУшники по крайней мере не устраивали теракты в своей стране, в РФ).

Климович отметил, что в своем выступлении не упоминал украинских военнослужащих и говорил только о тех, кто, вернувшись из плена, планирует теракты в своей стране.

Как сообщает Hromadske, суд отказал в этом ходатайстве.

Читай также: Предлагали 2,5 миллиона: Савченко рассказала, как вывозила оружие боевиков

Напомним, 23 марта Шевченковский райсуд Киева арестовал Савченко на два месяца без права залога. Депутату инкриминируют подготовку к захвату власти группой лиц по предварительному сговору, создание террористической группы, незаконное обращение с оружием и боеприпасами, планирование теракта и покушения на государственных деятелей.