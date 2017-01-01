МИД: в Украине еще остались работать 66 дипломатов РФ

28 марта Украину покинули 13 объявленных персонами нон грата сотрудников диведомства РФ.

Также российских дипломатов выслали уже почти 30 стран podrobnosti.ua

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После того, как из-за отравления в Великобритании российского разведчика, из Украины выдворили 13 российских дипломатов, в нашей стране продолжают работать еще 66 дипломатических представителей Российской Федерации.

Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в эфире радио НВ.

Она отметила, что когда в Украине принимали решение о выдворении 13 российских дипломатов, то понимали, что РФ на это отреагирует.

“Когда мы рассматривали именно вопрос по дипломатах российских, мы понимали, что ответ, скорее всего, будет, и это может повлиять на наши консульские представительства и диппредставительство в России, и это останавливало нас от того, чтобы принять решение о большем количестве российских дипломатов, поскольку - для меня это тоже было новостью - что их работало в Украине 79 человек“, - заявила Зеркаль.

Елена Зеркаль подчеркнула, что в России работает меньше украинских дипломатов, чем российских в Украине.

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“Это создает дополнительное напряжение для нашего представительства в большинстве регионов России, особенно что касается Ростова и необходимости обеспечения консульского доступа к украинским политзаключенным“, - заявила заместитель министра иностранных дел.

На уточняющий вопрос о точном количестве украинских дипломатов в РФ она заявила, что их “гораздо меньше“.

“Там несколько десятков, но все равно это нельзя сравнить с российским представительством, - заявила замминистра. - Наших дипломатов там 45 или 47“.

По ее словам, в контексте возможной реакции РФ неизвестно, какое количество украинских дипломатов может выслать Москва.

Напомним, что решение выдворить российских дипломатов президент Украины Петр Порошенко принял и озвучил 26 марта.

28 марта активисты пришли под посольство РФ с плакатами - “провожать“ высланных 13 дипломатов.

Также напомним, что 28 марта директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин подтвердил, что среди высланных дипломатов были шпионы.

