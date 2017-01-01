Савченко из зала суда в Киеве обратилась к Путину

Надежда Савченко обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой забрать россиян, которые содержатся в украинских тюрьмах, и отдать Украине политзаключенных.

Народный депутат Надежда Савченко, по делу которой в четверг, 29 марта, в Апелляционном суде Киева проходит заседание, обратилась к главе РФ Владимиру Путину с просьбой забрать россиян, которые содержатся в украинских тюрьмах, и отдать Украине политзаключенных.

“Они говорят, что арестуют мою сестру. Может, они еще мою мать арестуют?!“ - сказала журналистам перед началом заседания Савченко, которую подозревают в попытке организации “вооруженного государственного переворота методом террора“.

Нардеп также заявила, что требует открытого суда над собой.

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“Украинцы и вы, четвертая власть, журналисты, не давайте закрывать суды, особенно, касающиеся политиков, чиновников, бизнесменов! Хотят лгать народу, пусть врут открыто!“ - призвала Савченко.

В зале суда также присутствуют сторонники Савченко. Они залезли на скамейки и периодически кричат “Наде - волю“, “Украина с тобой“, “Порошенко - на нары!“

Сторонники Савченко в суде censor.net.ua

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Вскоре суд начал рассмотрение апелляции адвокатов Савченко на решение Шевченковского райсуда Киева от 23 марта о применении к ней меры пресечения в виде содержания под стражей.

В судебном зале присутствующая Савченко находится в стеклянной кабине для подозреваемых.

Как рассказала сестра Надежды Вера Савченко журналистам, ряд украинских диссидентов, в частности, бывший народный депутат Степан Хмара, намерены просить суд взять Савченко на поруки. Она также отметила, что на заседании Апелляционного суда будут присутствовать “представители США“.

Ранее Савченко просила отвода прокурора. Суд отказал.

Отметим, что арестованная Савченко недавно опубликовала предвыборный ролик - она собралась идти в президенты. Также ранее Савченко уверяла, что она психически здоровая.