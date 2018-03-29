Гройсман встал на сторону народа, отказав МВФ в повышении тарифов – блогер

Кабинет министров официально продлил специальные обязательства Нафтогаза Украины по поставкам газа для населения.

Премьер-министр Владимир Гройсман фактически совершил подвиг, не поддавшись на давление Международного валютного фонда и не став повышать тарифы на газ для населения. Такое мнение на сайте Обозреватель высказал блогер Глеб Кашко.

“Случившееся сегодня не назовешь иначе, как #перемога. Пожалуй, впервые за длительное время одно из первых лиц государства – премьер-министр Владимир Гройсман – встал на сторону украинского народа. Глава правительства реально защитил простых граждан, отказавшись в очередной раз поднимать цены на газ, несмотря на усиленное давление со стороны Международного валютного фонда“, – написал блогер.

Он напомнил, что в среду, 28 марта, Кабинет министров официально продлил специальные обязательства Нафтогаза Украины по поставкам газа для населения и предприятий теплокоммунэнерго без изменения цены. А значит, как минимум до начала лета тарифы на газ для потребителей и на горячую воду расти не будут.

“В условиях нынешней экономической ситуации это реальное облегчение для большей части жителей нашей страны. В первую очередь я говорю о тех людях, которые живут от зарплаты до зарплаты или выживают от пенсии к пенсии, а таких у нас немало. А со стороны Гройсмана, в условиях тотального давления МВФ и политических оппонентов, это реальный подвиг. В принципе, если говорить об МВФ, то это уже не просто давление, а реальный шантаж. Призванный, как это видится, уничтожить украинцев. Ведь именно на это направлены их основные требования – пенсионная и медицинская “реформы“, требования по вывозу леса, по тем же тарифам на газ... А тут – такой неожиданный поворот: оказывается, у некоторых украинских политиков все-таки есть “зубы“, и они умеют их показывать“, – подчеркнул Кашко.

В заключение он отметил, что волевое решение премьер-министра Гройсмана – важный знак и для украинцев, что их наконец-то слышат “наверху“», и для “шантажиста-МВФ, который теперь наверняка ослабит хватку“.