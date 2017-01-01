В Виннице вооруженные люди в масках ограбили магазин

Двое мужчин угрожали продавцу пистолетом.

В Виннице полиция задержала одного из подозреваемых в совершении вооруженного ограбления магазина.

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

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“28 марта на спецлинию 102 поступило сообщение о разбое в одном из магазинов на улице Киевской. Двое неизвестных в масках угрожали продавцу пистолетом, разбили витрину, завладели денежными средствами и скрылись в неизвестном направлении. Заявительница смогла подробно описать нападавших“, - говорится в сообщении.

Также уточняется, что, получив ориентировку на злоумышленников, патрульные отрабатывали прилегающую территорию и вскоре на улице Стрелецкой они заметили мужчину, похожего по описанию. Вероятный злоумышленник пытался скрыться, но был задержан.

При поверхностной проверке у задержанного обнаружили маску, перчатки и значительную сумму денег в кармане.

При задержании в кармане преступника нашли выручку из магазина facebook.com/patrolpolice.gov.ua

Как сообщалось 29 марта, в Одессе средь бела дня грабители забрали 3 млн гривен.