Синоптики обещают потепление до +17

В столице Украины в воскресенье, 1 апреля, ожидается потепление. В то же время обещают сильный ветер, а 2 и 3 апреля - похолодание.

В Киеве в воскресенье, 1 апреля, температура поднимется до 12-17 градусов тепла. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

В то же время на выходных обещают сильный ветер. А в понедельник и вторник, 2 и 3 апреля, будет похолодание.

По словам синоптика, в пятницу, 30 марта, в Украину придет атмосферный фронт, который принесет осадки в западные и северные области.

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“И эти осадки в ближайшую ночь могут быть в виде снега и мокрого снега. Днем в пятницу атмосфера улучшится, все же будут преобладать дожди, разве что в Черниговской и Сумской областях может еще пролетать снег“, - отметила синоптик.

В восточных областях, на юге и в центральной части (кроме Винницкой области) в пятницу будет преобладать сухая погода. Теплее всего будет на юге и западе, днем от +5 градусов до +11 градусов. В большинстве областей от +3 градусов до +7 градусов.

Самыми холодными останутся Черниговская область, Сумская и Харьковская области - там от 0 до +4 градусов днем.

В Киеве ночью ожидается мокрый снег, днем 30 марта - дождь. Температура воздуха ночью составит 0 градусов, днем от +3 до +5 градусов.

Напомним, 25 марта в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что на реках и водохранилищах Украины начинается ледоход.