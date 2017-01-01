На трассе Байкал загорелся автобус с детской волейбольной командой

Юнные спортсмены ехали в аэропорт.

В Кемеровской области Российской Федерации на 213-м километре трассы М-53 Байкал загорелся автобус, перевозивший детскую волейбольную команду в аэропорт Толмачево, откуда ребята должны были вылететь в Ханты-Мансийск.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на МЧС.

Читай также: В РФ горел автобус с журналистами, ехавшими проверять ТЦ

“В 13:44 поступил сигнал, район Топкинский. Произошло возгорание в моторном отсеке. В автобусе находились 13 человек, в том числе двое взрослых. Все были выведены на улицу“, - говорится в сообщении.

По предварительными данным, автобус вез спортсменов в аэропорт Толмачево. На момент пожара в салоне находились сопровождающий, водитель и несовершеннолетние дети.

Возгорание ликвидировали взрослые своими силами до прибытия спасателей.

Как сообщалось 29 марта полиция Германии была шокирована техническим состоянием автобуса, на котором везли с отдыха 40 российских детей - кроме серьезных проблем с тормозами, бензобаком и подвеской, в автобусе настолько сильно был поврежден глушитель, что мог в любой момент привести к пожару.

Также стоит отметить, что в российском городе Кемерово из-за ряда случаев проявления халатности в ТРЦ Зимняя вишня при пожаре погибли десятки людей, среди которых более 40 детей.