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На трассе Байкал загорелся автобус с детской волейбольной командой

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Юнные спортсмены ехали в аэропорт.
Водитель смог успешно затушить возгорание
Водитель смог успешно затушить возгорание
hantimansiysk.bezformata.ru

В Кемеровской области Российской Федерации на 213-м километре трассы М-53 Байкал загорелся автобус, перевозивший детскую волейбольную команду в аэропорт Толмачево, откуда ребята должны были вылететь в Ханты-Мансийск.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на МЧС.

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“В 13:44 поступил сигнал, район Топкинский. Произошло возгорание в моторном отсеке. В автобусе находились 13 человек, в том числе двое взрослых. Все были выведены на улицу“, - говорится в сообщении.

По предварительными данным, автобус вез спортсменов в аэропорт Толмачево. На момент пожара в салоне находились сопровождающий, водитель и несовершеннолетние дети.

Возгорание ликвидировали взрослые своими силами до прибытия спасателей.

Как сообщалось 29 марта полиция Германии была шокирована техническим состоянием автобуса, на котором везли с отдыха 40 российских детей - кроме серьезных проблем с тормозами, бензобаком и подвеской, в автобусе настолько сильно был поврежден глушитель, что мог в любой момент привести к пожару.

Также стоит отметить, что в российском городе Кемерово из-за ряда случаев проявления халатности в ТРЦ Зимняя вишня при пожаре погибли десятки людей, среди которых более 40 детей.

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Теги: дети, автобус, пожар, Россия
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