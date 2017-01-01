Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Портнов подал иск на СБУ: требует опровергнуть обвинения в госизмене

Комментариев: 0
Бывший замглавы АП Януковича отметил, что будет информировать о каждом этапе судебного процесса.
Юрист считает, что сейчас у власти в Украине воры и ГПУ их обслуживает
Юрист считает, что сейчас у власти в Украине воры и ГПУ их обслуживает
portnov.com.ua

29 марта в Шевченковский суд Киева Андрей Портнов, юрист и бывший первый заместитель главы Администрации президента при Викторе Януковиче, подал иск на Службу безопасности Украины с требованием опровергнуть обвинения в государственной измене. 

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Читай также: Прокуратура подозревает Портнова в причастности к аннексии Крыма

“Сегодня подал иск к СБУ в Шевченковский суд Киева. Требую признать недостоверной и опровергнуть распространенную обо мне информацию о якобы государственной измене“, - написал Портнов.

По его словам, уведомление о подозрении об измене ему так и не предъявлено до сих пор. Также он отметил, что будет информировать о каждом этапе судебного процесса.

Как сообщалось 26 марта, против первого заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова начато уголовное производство по статье о государственной измене.

Поделись:
Теги: госизмена, иск, Андрей Портнов, Виктор Янукович, СБУ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь