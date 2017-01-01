Портнов подал иск на СБУ: требует опровергнуть обвинения в госизмене
29 марта в Шевченковский суд Киева Андрей Портнов, юрист и бывший первый заместитель главы Администрации президента при Викторе Януковиче, подал иск на Службу безопасности Украины с требованием опровергнуть обвинения в государственной измене.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
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“Сегодня подал иск к СБУ в Шевченковский суд Киева. Требую признать недостоверной и опровергнуть распространенную обо мне информацию о якобы государственной измене“, - написал Портнов.
По его словам, уведомление о подозрении об измене ему так и не предъявлено до сих пор. Также он отметил, что будет информировать о каждом этапе судебного процесса.
Как сообщалось 26 марта, против первого заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова начато уголовное производство по статье о государственной измене.