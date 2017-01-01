Ветеран АТО выступил в суде в поддержку сети АТБ

Представитель сети АТБ в суде Ирина Галкина рассказала журналистам, что информация о якобы конфликте неизвестного АТОшника на кассе супермаркета АТБ - это сплошная выдумка.

Судебный процесс о клевете на сеть АТБ, содержавшегося в Facebook-сообщениях блогера, переселенца из Донецка Станислава Федорчука, сейчас происходит в Дарницком суде столицы. Об этом сообщает сайт телеканала 24. Процесс вызвал большой интерес не только общественности Харькова и Киева, но и ветеранов АТО, которые пришли в суд, чтобы защитить тех, кто поддержал украинское войско 4 года назад.

“Мы хотим защитить доброе имя сети АТБ, так как она помогала нам с самого начала войны. Надо было идти воевать, и перед боями надо было даже что-то есть. Есть, одеваться, нужны были тепловизоры. Все то, что было нужно для жизни подразделений, чисто бытовое и военное снаряжение, они нам помогали“, - рассказал ветеран АТО Сергей Лисовский.

В своем посте в социальной сети Станислав Федорчук написал об инциденте, который якобы произошел в ноябре прошлого года в одном из магазинов торговой сети АТБ, когда кассирша супермаркета якобы выкрикивала, обращаясь к ветерану АТО, что “Харьков - это Россия“, и в город “уже скоро приедут российские танки“. В ответ неизвестный ветеран якобы разбил на голове лоток куриных яиц. Правда, в суде выяснилось, что анонимный “пострадавший“ проживает на неподконтрольной территории ОРДЛО, и принять участие в судебном разбирательстве не может. По крайней мере, так рассказал журналистам автор скандального сообщения в социальной сети.

“Спросите у него. Пока я сам в этом суде. Пост в Фейсбуке - это сообщение. Это - не провокация. Я информацию получил от своего близкого товарища. Вернувшийся на тот момент, он где-то полгода, как был демобилизован из рядов Вооруженных сил“, - пояснил журналистам Первого делового Станислав Федорчук.

Представитель сети АТБ в суде Ирина Галкина рассказала журналистам, что информация о якобы конфликте неизвестного АТОшника на кассе супермаркета АТБ - это сплошная выдумка и провокация самого блоггера. Ведь никакие видеозаписи камер наблюдения, сообщения очевидцев или информация полиции Харькова описанный факт драки с яйцами не подтверждают.

“Вообще как такового конфликта у нас не произошло. У нас есть доказательства - видео соответствующие с камер видеозаписи. Потому что вообще никакой кассирши, никаких яиц, никаких «танков», никаких “Харьков - это Россия“, - вообще такого не было. Это - клевета. Как мы эти деньги отсудит, то мы передадим их в больницу имени Мечникова в Днепре, чтобы помочь бойцам АТО, которые там находятся на лечении“, - пообещала в эфире Первого делового Ирина Галкина.

Пока правоохранители разыскивают неизвестного пострадавшего, который зарегистрирован не территории оккупированного Донбасса.

Судебное заседание продолжится 27 апреля.