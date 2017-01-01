Ждать похорон 3 месяца: Луценко раскритиковал новшества в УПК

По мнению генпрокурора, правоохранительная система парализована из-за "поправок Лозового".

Глава ГПУ отметил, что о таких последствиях он и предупреждал ВРУ sud.ua

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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает, что изменения, внесенные Верховной Радой в Уголовный процессуальный кодекс, которые вступили в силу 15 марта, парализовали правоохранительную систему.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Как я и предупреждал Верховную Раду - непродуманные поправки в УПК парализовали правоохранительную систему“, - написал Луценко.

Свою публикацию он проиллюстрировал копией списка очереди на право подать ходатайство в Печерский районный суд Киева. По его словам, эти ходатайства, “возможно, будут рассмотрены 25 июня“.

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Луценко уточнил, что в списке ходатайства об обысках по делам об убийствах, об арестах имущества по делам о хищении, экспертизы по делам об изнасиловании.

Список очереди на право подать ходатайство в Печерский районный суд Киева facebook/Юрий Луценко

Также 28 марта Национальная полиция заявила, что в связи со вступлением в силу 15 марта изменений в Уголовный процессуальный кодекс и передачи полномочий судам по назначению экспертиз, суды не успевают выдавать разрешения на захоронение тел погибших.