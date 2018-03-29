Пожар в Кемерово: в ГПУ ответили Следкому касательно выдачи Вольнова

В ГПУ заявили, что Россия не направит запрос на выдачу и не передаст дело.

Пресс-секретарь Генерального прокурора Лариса Сарган заявила, что Украина не выдает России своих граждан.

Сарган уточнила, что пранкера Евгения Вольнова, на которого Следком РФ завел уголовное дело за расположение ложной цифры количества погибших в пожаре ТЦ Зимняя вишня, не выдадут руководствуясь ст. 25 Конституции Украины, передает Укринская правда.

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“Запрос на его выдачу они нам не направят, поскольку понимают, что мы по Конституции своих граждан не выдаем... И, соответственно, дело против него они нам также не передадут“, - заявила она.

Пресс-секретарь объяснила, что правоохранители РФ могут попросить о допросе пранкера, предоставить ему характеристику и передать эти материалы для осуждения в Украине, однако добавила, что “они вряд ли будут это делать“.

Она также рассказала, что Вольнову все еще не сообщили о подозрении и Следком должен направить ГПУ документы и текст подозрения, дабы он был обьявлен пранкеру уже укринскими правоохранителями.

Напомним, 27 марта российские СМИ сообщили, что информация о 300 погибших в кемеровском пожаре является фейком, запущенным укринским пранкером Евгением Вольновым.

Позднее, 28 марта, специалисты пожарной лаборатории МЧС объявили о предварительных результатах экспертизы по пожару в Зимней вишне.