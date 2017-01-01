В Одессе опровергли смерть годовалой девочки от свиного гриппа

Причиной смерти ребенка стал синдром Рея.

В Одесской области умерла годовалая девочка. Быстро распространилась инормация о том, что ребенка погубил свиной грипп. Однако экспертиза, проведенная одесскими медиками, опровергла эту информацию. ТСН пишет, что настоящей причиной смерти стал так называемый синдром Рея.

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Исследования показали, что штамм свиного гриппа у ребенка действительно был. Но девочка умерла от острого опасного состояния под названием синдром Рея. Возникновение данного синдрома обычно обусловлено лечением вирусной лихорадки ацетилсалициловой кислотой.

Кто назначил годовалому больному ребенку аспирин и в каких количествах его давали родители, установит специально созданная комиссия.

“Вирус гриппа был высеян в трахее, в легочной ткани и бронхах. Вирус гриппа вирусологически не подтвержден, это говорит о том, что вирус даже не успел проявить свое патогенное свойство ... Сейчас мы четко знаем, что ребенок погиб от синдрома Рея“, - говорит заместитель начальника управления департамента здравоохранения Одесской ОГА Оксана Сорочан.

Напомним, о том, что в Одесской области от свиного гриппа умер годовалый ребенок сообщалось утром 29 марта.