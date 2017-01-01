Украину стали чаще посещать туристы

Больше всего иностранцев приехало в Украину из Молдовы, Беларуси, России, Польши, Венгрии, Румынии и Словакии, а также из Турции, Израиля и Германии.

Туристы все чаще едут в Украину gettyimages.co.uk

В 2017 году Украину посетило на 6% больше туристов, чем в 2016 году. Об этом сообщили в Минэкономразвития, передает УНН.

По данным министерства, в прошлом году Украину посетили 14,4 млн человек, что на 6% больше, чем в 2016 году.

В 2017 году больше всего иностранцев приехало в Украину из Молдовы, Беларуси, России, Польши, Венгрии, Румынии и Словакии, а также из Турции, Израиля и Германии.

Потоки туристов быстро увеличивались из Германии, Италии, Великобритании, Литвы, Чехии, Франции, Нидерландов, Латвии, Австрии и Швеции.

Напомним, в 2016 году число иностранных туристов в Украине выросло на 5,6% по сравнению с 2015 годом – до 13,6 миллиона человек.

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