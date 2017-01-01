В Харькове чиновники райадминистрации попались на хищении

Во время обысков по местам работы и жительства фигурантов дела изъяты документальные доказательства их противоправной деятельности.

Силовики разоблачили чиновников администрации Новобаварского района Харьковского городского совета на хищении денег. Об этом сообщает пресс-центр СБУ в четверг, 29 марта.

Согласно сообщению, чиновники райадминистрации присвоили имущество и товарно-материальные ценности, которые предназначались для районных учреждений образования.

Во время обысков по местам работы и жительства фигурантов дела изъяты документальные доказательства их противоправной деятельности, сообщили в ведомстве.

Открыто уголовное производство.

Напомним, 23 марта в одном из департаментов Харьковского горсовета прошли обыски.

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