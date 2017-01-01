Луценко: Новые поправки в УПК парализовали правоохранительную систему

Генпрокурор опубликовал фото сегодняшних записей очереди на право ходатайствовать к Печерскому райсуду Киева, которые должны быть рассмотрены 25 июня 2018 года.

Новые поправки в Уголовный процессуальный кодекс Украины буквально парализовали правоохранительную систему, приведя к многомесячным очередям рассмотрения оперативных дел. Об этом в четверг, 29 марта, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко в своем Facebook.

"Как я и предупреждал Верховную Раду - непродуманные поправки в УПК парализовали правоохранительную систему", - написал генпрокурор в соцсети.

При этом он опубликовал фото записей по состоянию на 6:00 четверга очереди на право ходатайствовать к Печерскому райсуду Киева, которые должны быть рассмотрены 25 июня 2018 года.

"Обыски по делу об убийстве, аресты имущества по делам о хищении, экспертизы по делам об изнасиловании - все в трехмесячной очереди. Правильно говорят: в мире нет вечных двигателей, зато множество вечных тормозов", - резюмировал Луценко.

Напомним, новые изменения в УПК, которые вводят ограничения сроков расследования преступлений и дают право подозреваемому обжаловать сам факт вручения ему уведомления о подозрении, вступили в силу 15 марта 2018 года. Соответствующий законопроект был принят парламентом 3 октября 2017 года.

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