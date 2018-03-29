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Украинец тайком пытался попасть в РФ в товарняке

Комментариев: 1
Спрятавшись в вагоне, 23-летний украинец пытался незаконно пересечь границу, но был задержан пограничным нарядом. Свой поступок он объяснил тем, что так быстрее добраться в РФ.
Мужчина использовал для поездки товарняк
Мужчина использовал для поездки товарняк
gettyimages.co.uk

Пограничники задержали 23-летнего гражданина Украины, который пытался проехать в Россию в товарном вагоне грузового поезда. Об этом сообщается на официальном сайте Госпогранслужбы.

"При осмотре в пункте контроля грузового поезда сообщением Купянск-Сортировочный - Валуйки с помощью системы видеонаблюдения пограничники заметили в одном из вагонов постороннее лицо. Спрятавшись в вагоне, гражданин Украины 1995 года рождения пытался незаконно пересечь границу, но был задержан пограничным нарядом", - сказано в сообщении.

Как объяснил пограничникам задержанный, он сел на товарный поезд потому что, по его мнению, так было быстрее добраться до РФ.

Пограничники составили материалы об административном правонарушении за попытку незаконного пересечения границы. Дальнейшую судьбу задержанного решит суд.

Напомним, таджик пытался попасть в Украину за взятку в сто долларов.

 

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Теги: Поезд, нелегалы, вагоны, пограничники
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Orzy    29.03.2018, 20:13
Оценка:  -1
Orzy
надо бы на обследование в больничку. Может ещё можно спасти... Хотя, если гены позвали на Родину, тут уже медицина бессильна.
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