Лоббизм Дубневичей в действии: в Ивано-Франковске обсудят Карпатский регион

Кроме того, депутаты и Минифраструтуры обсудят запуск нового ж/д маршрута Интерсити от Киева до Ужгорода.

Известные своим ревностным отношением к западному региону братья-нардепы Дубневичи выступили организаторами выездного заседания семи парламентских комитетов, Минифнраструктуры и руководства областей Карпатского региона и Львовщины, а также – руководителей различных отраслевых ведомств. Оно пройдет завтра в Ивано-Франковске.

Среди тем, которые обсудят: строительство и ремонт автодорог в регионе (в том числе – в горной местности), новые приграничные пункты пропуска, а также – запуск нового маршрута Интерсити + из Киева в Ужгород. Приглашены представители Львовской области, Ивано-Франковска, Волыни, Черновцов и Закарпатья.

“Находясь на границе с четырьмя странами ЕС (Венгрией, Словакией, Польшей, Румынией), Карпаты служат западными воротами для внешнеэкономического сотрудничества. Через области региона идет большой объем грузовых отечественных и транзитных экспортно-импортных перевозок. Соответственно: немалую роль играет развитие дорожно-транспортной инфраструктуры“, - отметил Ярослав Дубневич, комментируя СМИ предстоящее мероприятие.

По мнению нардепа, Карпатскому региону, равно как и Львовщине, нужно решить три ключевых задачи: завершить уже начатое строительство дорог (на некоторых, как например, на М-06 Киев – Чоп, вялотекущие работы ведутся уже 10 лет) и обеспечить качественный ремонт уже имеющихся, параллельно занявшись мостами; обустроить как можно большее число приграничных пунктов пропуска (построить несколько новых, а те, что уже имеются, усовершенствовать и оборудовать по мировым стандартам). Наконец – наладить работу Укрзализныци, которая из-за хронической нехватки тяги из года в год срывает дорожные ремонтные работы, не доставляя вовремя стройматериалы и сыпучие.

“Помимо трассы Киев-Чоп, поговорим о завершении строительства дороги от г. Берегово до международного автомобильного пункта пропуска Лужанка. Украина должна быть готова к увеличению трафика грузового автотранспорта со стороны Венгрии“, - рассказал нардеп.

Ждет своего завершения истроительство автомобильного моста в пгт Буштино на автотрассе Н-09 Мукачево - Рахов - Ивано-Франковск - Львов.

“Будем рекомендовать Минфину, Госагентству автодорог и соответствующим облгосадминистрациям предусмотреть средства на развитие дорог Карпатского региона“, -пообещал Дубневич.

Впрочем, деньги деньгами, а на ход работ не в последнюю очередь влияет деятельность ПАО УЗ. Нерасторопные железнодорожники на пике спроса на перевозки (а это случается традиционно осенью, когда перевозить бросаются все: аграрии, энергетики, дорожники) часто не могут обеспечить своевременную поставку грузов (в том числе – сыпучих для ремонтников). Результат: тормозятся работы на трассах, а с приходом непогоды и вовсе прекращаются.

“Речь идет о колоссальных поставках. Только для ремонтных работ на местных дорогах общего значения на Львовщине - нужно 3964 тыс. тонн, на Франковщине - 400 тыс. тонн щебня. Поэтому чтобы не допустить срыва ремонта дорог Карпатского региона и простоя грузовых поездов из-за нехватки тяги, будем рекомендовать завтра Мининфраструктуры и ПАО УЗ в кратчайшие сроки принять все меры по привлечению частной тяги и подвижного состава“, - сказал Ярослав Дубневич.

Еще один ключевой вопрос – судьба международных пунктов пропуска на западной границе, рассказал нардеп. В частности: МАПП «Равва-Русская, Краковец, Шегини на Львовщине. Устилуг и Ягодин на Волыни, а также Лужанка на границе с Венгрией и реконструируемые пункты пропуска Красноильск та Дяковцы на границе с Румынией (Закарпатье). По мнению нардепа, Украина должна сама проявлять активность в строительстве международных пунктов пропуска – это в наших интересах.



Кроме того, депутаты и Минифраструтуры обсудят запуск нового ж/д маршрута Интерсити+ от Киева до Ужгорода, рассказал Дубневич.



“Подобный маршрут (правда, международного статуса) был запущен нами в конце 2016-го года из Киева до Перемышля (Польща). Он прекрасно себя зарекомендовал. Пользуется устойчивым спросом. Будем рекомендовать УЗ рассмотреть возможность скоростного маршрута на Ужгород“, - пообещал нардеп.

Также на совещании собираются рассмотреть проблемы вокруг Франковского аэропорта и перспективы развития МА Львов. “Строительство и развитие инфраструктуры Карпатского региона должно стать одним изгосударственныхприоритетов“, - убежден Дубневич.