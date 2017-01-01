Новые правила парковки. Что ждет украинцев

Президент Петр Порошенко подписал закон о реформе в сфере парковки, принятый Верховной Радой 21 декабря 2017 года. Привлечение к ответственности за неправильную парковку будет происходить в трех режимах.

Парковаться теперь будем по-новому. Президент подписал закон о парковках, он вступает в силу через 180 дней после опубликования.

Документ предусматривает введения фото-, видеофиксации правонарушений.

Корреспондент.net разобрался, чего ждать украинцам.

Три режима

Будет действовать три режима, по которым автомобилистов смогут привлечь к административной ответственности.

Первый режим – предусматривает общение между полицейским и правонарушителем, как это было и раньше, с предъявлением всех документом и составлением протокола о нарушении.

Второй режим – будет работать автоматически, он предусматривает фиксацию правонарушений с помощью видеокамер, информация с которых будет поступать в полицию, где также смогут составить протоколы. Правда, если нарушение зафиксируют таким образом, с нарушителя будут взимать штрафные балы, которых хватит на три нарушения. После этого предусмотрены денежные штрафы.

Третий режим – это фото- и видеосъемка в ручном режиме, которая будет осуществляется через специальную программу, где автоматически отображается место, время, дата и GPS-координаты автомобиля. Осуществлять такую фиксацию смогут полицейские и уполномоченные от города инспекторы по парковке.

Информацию о нарушении будут вносить в Реестр административных нарушений в сфере безопасного дорожного движения. На лобовом стекле авто будут оставлять сообщение, а специальное постановление отправят по адресу собственника машины

Оптимальным вариантом будет оплатить штраф в первые десять дней после его получения, потому что он будет считаться погашенным, если нарушитель оплатит 50% от общей суммы. Если же его не оплатить за 30 дней, начисляется пеня, соразмерная штрафу. В том случае, если правонарушитель и тогда не соизволит оплатить сумму, полиция сможет направить постановление в исполнительную службу и потребовать принудительной оплаты.

Новые инспекторы

По меморандуму между Национальной полицией и органом местного самоуправления полномочия по привлечению к ответственности за нарушение правил остановки, парковки и стоянки отдаются инспекторам по парковке – вводится такая должность – которые являются представителями местного самоуправления.

Закон не вводит дополнительной ответственности, а лишь предусматривает действенный механизм привлечения к ответственности за существующие правонарушения.

Нынешние размеры штрафов за нарушения правил парковки и стоянки:

- если не созданы препятствия или опасности для движения – 255 гривен;

- если авто создает препятствия и опасности для движения – 510 гривен;

- парковка на местах для лиц с инвалидностью – от 1020 до 1700 гривен.

Эвакуация

Согласно новому законодательству, даются законные права на эвакуацию автомобилей, правда, при обязательной фото- или видеофиксации. Эвакуировать транспортное средство сможет полицейский либо же инспектор. В законе прописана норма о том, что машину можно эвакуировать тогда, "когда автомобиль существенно препятствует дорожному движению". Эвакуировать будут в тех случаях, если авто:

припарковано на проезжей части в два ряда или больше;

припарковано в месте, которое запрещено ПДД (например, на пешеходных переходах, железнодорожных мостах и путепроводах, на остановках общественного транспорта и т.д.);

припарковано на полосе, которая выделена для движения общественного транспорта или велосипедов;

мешает пешеходам или же движению других транспортных средств;

блокирует проезд по двум или больше полосам движения;

мешает работе коммунального транспорта (снегоуборочные машины и т.д.), но только в случае объявления определенной местности зоной чрезвычайно экологической ситуации.

Автомобиль можно будет забрать со штраф-площадки только после оплаты штрафа и услуг по эвакуации и хранению. Один день стоянки автомобиля на штрафплощадке обойдется владельцу машины в тысячу гривен. Отдадут автомобиль только владельцу.

Оплата парковки

Согласно данным Государственной службы статистики, в среднем, в 2016 г. по всем городам Украины к ответственности за неоплату парковки привлекалось меньше одного нарушителя в день, а штрафов выходило меньше 51 гривны в день.

Теперь, если водитель припарковался на платной автостоянке, но отказывается отдавать деньги за эти услуги, он будет обязан оплатить штраф в размере 20-кратной стоимости часа парковки. Нарушением будет считаться стоянка более 10 минут.