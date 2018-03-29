Новинский заявил о запуске движения "Партия мира"

В понимании Новинского только будущее может объединить наше общество.

“Наши политики слишком много говорят о мире, но слишком мало делают для того, чтобы он восторжествовал на нашей земле. Но есть немало и тех, кто считают: мир наступает тогда, когда каждый солдат – с одной и с другой стороны – переступает через свою боль и заявляет готовность протянуть руку своему бывшему врагу. Во имя будущего. Когда все стороны начинают думать не о мести, а о том, что объединяет. Именно ради такого устойчивого мира в Украине мы с единомышленниками инициируем общественное движение “Партия мира“. Оно объединит разные группы, организации, отдельных граждан“, - об этом на своей странице в Фейсбук сообщил один из лидеров Оппозиционного блока, народный депутат Украины Вадим Новинский. .

Политик уверен, что на стороне “партии мира“ поддержка всех сознательных, неодурманенных пропагандой ненависти граждан. “Мир, забота, работа о нуждающихся - вот простые требования любого человека. Основа основ, то, чего он ждет от политиков и государства. Не надуманные ориентиры, не напыщенные лозунги и призывы, не “ура-патриотическая“ риторика. На этих принципах будет построено наше движение“, - отмечает Новинский.

В понимании Новинского только будущее может объединить наше общество. Будущее, в котором будет мир, и это не только жизнь без деления на “своих“ и “врагов“. Это и мир между различными конфессиями, людьми, разговаривающими на разных языках, с разным пониманием истории и разным видением пантеона героев.

“Я верю, что наша инициатива найдет отклик в сердцах миллионов. Верю, что мир станет реальностью, а “Партия мира“ поставит точку в вакханалии мракобесия, охоты на ведьм, лжи, ненависти и низкопробной пропаганды, которыми власть кормит народ на протяжении четырех лет“, - подытожил политик.