Захват Укрпочты: обвиняемому продлили арест

Обвиняемому в захвате отделения Укрпочты в Харькове, которое произошло в декабре 2017 года, продлили арест на два месяца - до 27 мая 2018 года.

Киевский районный суд Харькова в четверг, 29 марта, продлил арест на два месяца обвиняемому в захвате отделения Укрпочты в городе. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Так, обвиняемый пробудет под стражей до 27 мая 2018 года.

"Обвиняемому продлена мера пресечения в виде содержания под стражей в Харьковском учреждении исполнения наказаний Управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области № 27 на 60 дней, то есть до 27 мая 2018 года", - говорится в сообщении.

Также суд постановил отложить подготовительное заседание по этому делу до 11:30 16 апреля 2018 года.

Напомним, вечером 30 декабря 2017 года мужчина захватил девятерых заложников в отделении Укрпочты в Харькове. После штурма здания он был задержан, а заложники освобождены без потерь. Позже захватчика Владимира Безуха отправили в местный изолятор временного содержания.

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