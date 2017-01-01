Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Захват Укрпочты: обвиняемому продлили арест

Комментариев: 0
Обвиняемому в захвате отделения Укрпочты в Харькове, которое произошло в декабре 2017 года, продлили арест на два месяца - до 27 мая 2018 года.
Суд продлил арест обвиняемому в захвате отделения Укрпочты
Суд продлил арест обвиняемому в захвате отделения Укрпочты
УП

Киевский районный суд Харькова в четверг, 29 марта, продлил арест на два месяца обвиняемому в захвате отделения Укрпочты в городе. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Так, обвиняемый пробудет под стражей до 27 мая 2018 года.

"Обвиняемому продлена мера пресечения в виде содержания под стражей в Харьковском учреждении исполнения наказаний Управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области № 27 на 60 дней, то есть до 27 мая 2018 года", - говорится в сообщении.

Также суд постановил отложить подготовительное заседание по этому делу до 11:30 16 апреля 2018 года.

Напомним, вечером 30 декабря 2017 года мужчина захватил девятерых заложников в отделении Укрпочты в Харькове. После штурма здания он был задержан, а заложники освобождены без потерь. Позже захватчика Владимира Безуха отправили в местный изолятор временного содержания.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Харьков, суд, заложники, арест, захват, Укрпочта, захват заложников, Захват Укрпочты в Харькове
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь