Крысина арестовали на два месяца
Дарницкий районный суд Киева избрал Юрию Крысину меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.
Юрия Крысина, одного из фигурантов дела о похищении и пытках участников Майдана в январе-феврале 2014 года, арестовали на 60 суток без права внесения залога. Такое решение в четверг, 29 марта, принял Дарницкий райсуд Киева, пишет Громадське.
Так, Крысин будет содержаться под стражей до 29 мая.
Основаниями для избрания такой меры пресечения стали: продолжение преступной деятельности, влияние на других участников процесса, препятствование следственным действиям путем уклонения от судов и возможный риск побега.
В декабре 2017 года суд назначил Юрию Крысину, обвиняемому по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия, четыре года лишения свободы с испытательным сроком два года.
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