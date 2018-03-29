Крысина арестовали на два месяца

Дарницкий районный суд Киева избрал Юрию Крысину меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Юрия Крысина, одного из фигурантов дела о похищении и пытках участников Майдана в январе-феврале 2014 года, арестовали на 60 суток без права внесения залога. Такое решение в четверг, 29 марта, принял Дарницкий райсуд Киева, пишет Громадське.

Так, Крысин будет содержаться под стражей до 29 мая.

Основаниями для избрания такой меры пресечения стали: продолжение преступной деятельности, влияние на других участников процесса, препятствование следственным действиям путем уклонения от судов и возможный риск побега.

В декабре 2017 года суд назначил Юрию Крысину, обвиняемому по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия, четыре года лишения свободы с испытательным сроком два года.