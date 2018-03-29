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Крысина арестовали на два месяца

Комментариев: 2
Дарницкий районный суд Киева избрал Юрию Крысину меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.
Крысина арестовали
Крысина арестовали
Радіо Свобода

Юрия Крысина, одного из фигурантов дела о похищении и пытках участников Майдана в январе-феврале 2014 года, арестовали на 60 суток без права внесения залога. Такое решение в четверг, 29 марта, принял Дарницкий райсуд Киева, пишет Громадське.

Так, Крысин будет содержаться под стражей до 29 мая.

Основаниями для избрания такой меры пресечения стали: продолжение преступной деятельности, влияние на других участников процесса, препятствование следственным действиям путем уклонения от судов и возможный риск побега.

В декабре 2017 года суд назначил Юрию Крысину, обвиняемому по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия, четыре года лишения свободы с испытательным сроком два года.

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Теги: Крысин, арест, суд, Веремий, убийство
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Комментариев (2)
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LisyonoK    29.03.2018, 23:37
Оценка:  0
LisyonoK
Судья лИннык презерватив.
LisyonoK    30.03.2018, 00:15
Оценка:  0
LisyonoK
незнаю за Крысина, но судья не очень.
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