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"Пасхальное" перемирие вступило в силу на Донбассе

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Ранее стороны конфликта на Донбассе заявили о твердой приверженности полному выполнению минских соглашений и "пасхальному" перемирию.
Бойцы ВСУ на Донбассе
Бойцы ВСУ на Донбассе
Міноборони України


На Донбассе с 00:01 30 марта начало действовать очередное перемирие, в этот раз оно приурочено предстоящим пасхальным праздникам.

Ранее стороны заявили о твердой приверженности полному выполнению минских соглашений и "пасхальному" перемирию, которое было достигнуто Трехсторонней контактной группой по урегулированию конфликта на Донбассе.

В ОБСЕ подчеркнули важность соблюдения приказов о прекращении огня, а также дисциплинарных мер в случае нарушения договоренностей. Также отмечается важность отказа от наступательных действий и разведывательных операций, неприменение, в том числе, ответного огня, а также отвода вооружения.

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Напомним, в конце февраля участникам контактной группы в Минске удалось добиться соглашения об "абсолютном перемирии"

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Теги: Пасха, Перемирие на Донбассе, Перемирие на востоке Украины, режим тишины на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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