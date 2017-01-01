"Пасхальное" перемирие вступило в силу на Донбассе
На Донбассе с 00:01 30 марта начало действовать очередное перемирие, в этот раз оно приурочено предстоящим пасхальным праздникам.
Ранее стороны заявили о твердой приверженности полному выполнению минских соглашений и "пасхальному" перемирию, которое было достигнуто Трехсторонней контактной группой по урегулированию конфликта на Донбассе.
В ОБСЕ подчеркнули важность соблюдения приказов о прекращении огня, а также дисциплинарных мер в случае нарушения договоренностей. Также отмечается важность отказа от наступательных действий и разведывательных операций, неприменение, в том числе, ответного огня, а также отвода вооружения.
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Напомним, в конце февраля участникам контактной группы в Минске удалось добиться соглашения об "абсолютном перемирии".
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