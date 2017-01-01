Сутки в АТО: 57 обстрелов, ранены три бойца

Противник активно применял против ВСУ минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и запустил противотанковую управляемую ракету – в районе Новотроицкого.

Подразделения сепаратистов за прошедшие сутки 57 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. Два украинских военнослужащих получили ранения, еще один травмирован, сообщает пресс-центр штаба АТО утром в пятницу, 30 марта.

Так, на донецком направлении с 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружение БМП сепаратисты обстреляли укрепления ВСУ в районе Павлополя. Минометы калибра 82-мм они применили по защитникам Широкино, а гранатометы различных типов и стрелковое оружие – вблизи Авдеевки, Водяного, Гнутово, Песков, Опытного, Новотроицкого, Лебединского и Пищевика.

Также под огонь из крупнокалиберных пулеметов попали военнослужащие ВСУ возле Талаковки, Каменки, Марьинки и Верхнеторецкого, а из БМП – Гнутово, Талаковки и Пищевика. Кроме этого, стрелковое оружие боевики применили по позициям ВСУ у Широкино, шахты Бутовка и Павлополя, а противотанковую управляемую ракету – в районе Новотроицкого.

На луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия противник обстреливал украинские укрепления вблизи Артемового, а из крупнокалиберных пулеметов – недалеко от населенного пункта Луганское.

Напомним, за сутки 28 марта на Донбассе зафиксировали 54 вражеских обстрела. Тогда у ВСУ не было потерь.

Кроме того, с 00:01 30 марта на Донбассе начало действовать очередное перемирие, в этот раз оно приурочено предстоящим пасхальным праздникам.

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