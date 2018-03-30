Итоги 29 марта: Ответные меры РФ и сбой в Telegram

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Главные новости и события 29 марта:

Россия зеркально ответила на высылку своих дипломатов

Россия зеркально выдворит дипломатов тех стран, которые объявили о высылке российских в ответ на отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля в британском Солсбери. РФ также закроет консульство США в Санкт-Петербурге. Объявленные персона нон грата 60 американских дипломатов должны покинуть Россию до 5 апреля.

Россия также разорвала соглашение с Украиной, касающиеся взаимных поставок вооружения и военной техники, составляющих и услуг военного назначения.

В Казахстане из-за подрыва льда вылетели стекла в домах

В Казахстане при подрыве льда на реке Иртыш в городе Семей в четверг, 29 марта, ударной волной выбило стекла в нескольких квартирах трех девятиэтажных и одного пятиэтажного дома. По данным СМИ, есть пострадавшие, среди них ребенок.

Апелляционный суд оставил Савченко в СИЗО

Коллегия судей Апелляционного суда Киева отказалась удовлетворить ходатайство защиты депутата Надежды Савченко и оставила в силе решение суда первой инстанции.

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Адвокаты Савченко просили отменить решение Шевченковского суда об избрании ей меры пресечения. Прокуроры настаивали на том, что, находясь на свободе, Савченко может скрываться от следствия и препятствовать расследованию.

Во время заседания суда Савченко обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой забрать россиян, которые содержатся в украинских тюрьмах, и отдать Украине политзаключенных.

В работе Telegram произошел масштабный сбой

У большинства пользователей 29 марта перестал работать мессенджер Telegram. Создатель мессенджера Павел Дуров сообщил, что Telegram перестал работать во многих странах из-за отключения питания серверов, которые находятся на территории Европы.

Мошенникам удалось заработать на сбое Telegram более 67 монет Ethereum или $27 800 в денежном эквиваленте. Они создали фейковый аккаунт Дурова и предложили компенсацию за неудобства. Для этого попросили перечислить сумму, чтобы получить ее обратно удвоенной.

Суд арестовал Крысина на два месяца

Одного из фигурантов дела о похищении и пытках участников Майдана в январе-феврале 2014 года Юрия Крысина арестовали на 60 суток без права внесения залога. Такое решение принял Дарницкий райсуд Киева. Так, Крысин будет содержаться под стражей до 29 мая.

Отравленная дочь российского шпиона пришла в себя

Юлия Скрипаль, которая вместе со своим отцом Сергеем Скрипалем была отравлена нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери, пошла на поправку. Дочь бывшего российского шпиона уже не находится в критическом состоянии, она в сознании и может говорить.

В то же время Сергей Скрипаль остается в критическом, но стабильном состоянии.

ФСБ дала 10 дней мессенджерам на выдачу ключей шифрования

Федеральная служба безопасности Росси потребовала от организаторов распространения информации (мессенджерам) в десятидневный срок предоставить ключи шифрования. Это следует из приказа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.